ILDA ŠAULIĆ OTKRILA DETALJE SVOG ODRASTANJA: Nikad iskrenije o detinjstvu "Mama je bila stroga, od tate je napravila autoritet"

Ilda Šaulić progovorila je o svom ocu Šabanu i majci Goci, i prisetila se detinjstva, a tom prilikom istakla je da se u njihovom domu uvek znao red.

Iako je Šaban često bio odsutan, Goca je u potpunosti bila posvećena deci koju je maksimalno kontrolisala kako bi ih izvela na pravi put.

- Tata je uglavnom bio odsutan i vaspitanje nas je bilo na mami. Mama je bila alfa i omega za sve i bila je jako stroga. Sanela i ja samo imale nestašluke koji su bili normalni u tinejdžerskim danima, ali mama je bila toliko stroga da ništa nisi mogao od nje da sakriješ i koliko god da si hteo ona je sve to znala. Ona je svakog utorka išla na otvorena vrata iako smo mi bili odlični đaci, bilo je bolje uvek kući da joj kažeš da si pobegao nego da sazna u školi. Zaista je bila stroga i držala je konce u svojim rukama – kaže Ilda koja je otkrila da li je Šaban bio strog otac.

– Od tate je napravila autoritet. Ja znam da on meni neće ništa, ona nam je branila svašta, on nije, ali kada stane ispred tebe i obrati se mirnim tonom to je gore nego kada je mama vikala. On je bio autoritet ali ona je to od njega napravila, ona je bila žena zmaj i ona je zaista maestralno to uradila i volela bih da ja za nekoliko godina mogu da kažem to za svoje dete – rekla je u pevačica.

