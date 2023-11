"POJELI SMO MNOGO LEBA I SOLI, A SAD SE NE ČUJEMO" Tanasijević o odlasku Dušice sa Pinka i povratku Milana: Nemamo komunikaciju..

Darko Tanasijević najviše vremena provodi sa učesnicima "Elite", pa je u intervjuu za doma'e medije otkrio šta misli o njima i kako komentariše dešavanja izmedu Maje, Aneli i Janjuša, ali se dotakao i odlaska Dušice Jakovljević sa televizije Pink.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Da li te je iznenadio odlazak Dušice i da li si se čuo sa njom?

- Nismo se čuli. Telefon mi se usijao tada kada se to desilo, ali ću ponoviti ono što sam i tada rekao, neću da komentarišem tuđe poslovne luke. Sve se izdešavalo prebrzo, preko noći, otišla je i eto, nismo se čuli. Svakako da jesam bio baš iznenađen. Godinama smo radili zajedno, družili se, što bi narod rekao, zajedno smo pojeli kilo soli, bili jedno za drugo tu u nekim lepim i ne tako lepim trenucima. Mnogo je lepih uspomena, sjajnih trenutaka, i poslovnih i privatnih, i to je nešto što će me uvek vezivati za nju.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Kako komentarišeš povratak Milana Miloševića?

- Pozdravljam sve odluke Milice i Željka Mitrovića. To je njihova odluka, njihova stvar i ja im apsolutno verujem. Ko god došao, dobrodošao, pa tako i Milan. Svakog od nas publika voli zbog nečega, neke specifičnosti i posebne energije. Super radi to što radi, pozdravljam i nemam ništa protiv, a sve i da imam, ko me pita. Salu na stranu, mislim da je Elita svakako na dobitku što je ion sada deo tima.

Jel tačno da vas dvojica niste u dobrim odnosima?

- Ne bih ja to tako definisao, niti znam otkud te priče. Svi znaju da sam uvek poštovao kolege, nikada se nisam upuštao ni u kakve kolegijalne, estradne i medijske ratove, niti sam na negativan način komentarisao nekoga od njih. To ja ne radim, nije moj manir, nisam takav lik. Ne bih rekao da nismo okej, već, prosto, nismo u kontaktu. Nemamo komunikaciju, ne družimo se, nismo bliski, što se ni u jednom trenutku na negativan način neće odraziti na naš posao i saradnju. Nisam ga video sigurno otkad je otišao sa Pinka, tome će uskoro godinu dana, a ni sada otkad se vratio, to je sve. Nikakav problem nemam sa njim, a verujem da nema ni on.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

A koga više gotiviš Anu ili Ivanu?

- Ni jednu, ni drugu, ko su mi i šta njih dve da bih ih voleo? Šalim se! Ivanu, moram da priznam, što je očekivano i normalno. Duže je znam, duže se družimo i radimo zajedno. Ivana je ozbiljan kliker, ozbiljna baraba i posebna zbog mnogo čega, teško je ne voleti je. S druge strane, Ana se od ove sezone priključila našem timu, jako je prijatna, druželjubiva, draga, dopada mi se njena energija i super zajedno radimo i družimo se. Svida mi se što grize, što je posvećena i kolegijalna.

foto: Nenad Kostić

Kako ti se dopada Dalila kao voditeljka?

- Mislim da se super snašla. Volim taj njen pozitivan bezobrazluk , zapravo direktnost koju ona ima I iskren da budem, njena energija mi se uvek dopadala. Pita u glavu neke stvari sagovornike, drži mi pažnju, sviđa mi se kako to vozi I pružam joj podršku.

Jel tačno da si imao raspravu sa Jovanom Jeremić?

- Prvi put čujem za ovo. Nikada sa Jovanom nisam imao konverzaciju nalik raspravi, kamoli nešto veće tog tipa. Naprotiv, s vremena na vreme se čujemo, poslovno smo tu da se podržimo, pomognemo jedno drugom oko nekih stvari, posavetujemo se. Jedino može da me naljuti kada me pozove telefonom u 10 ujutru da me pita nešto vezano za Elitu, a ja završio noćnu emisiju i legao daspavam u sedam ujutro. O njoj neki ljudi imaju predrasude, ali ona je baš kul lik, opuštena, pristojna, draga, čak i mirna, verovali ili ne. Profi to radi, mene je u svojoj emisiji kao kolegu podržala, uvažila i ispoštovala i ja ću nju uvek.

Dobijao si mnogo pretnji, ima li još toga?

- Nema ih više u toj meri, ne znam da li im je to dosadilo ili su se uplašili, jer su videli da nisam baš tip za potcenjivanje i zezanciju, da znam i ja da budem opasan kada se narogušim. Zapravo, ni ja više ne pridajem toliku pažnju tim budalaštinama, malo sam se resetovao, neću da dajem na značaju ničemu što mi narušava energiju i kida živce.

Da li misliš da će Maja da pomrsi konce Aneli i Janjušu?

- Hoće sigurno u nekoj meri, vidim, već jeste. To su ta ženska merkanja,kompleksi, sujete I svega, pogotovo tamo, u tom zatvorenom prostoru. Aneli je nesigurna zbog svega što Janjuš priča, pa poriče, a zna da Maja i on imaju istoriju, pa joj sigurno neće biti svejedno.

Priznala je da voli Cara, veruješ li u to?

- Verujem i znam da je tako. I letos kada smo pričali o Caru, budu joj pune oči suza, samo neće to ona baš uvek da prizna javno, pogotovo jer im je situacija bila kakva jeste. On joj je negde ostao neprežaljena ljubav, nešto čemu se dala u potpunosti, a nije joj bilo vraćeno kako je očekivala, niti je u javnosti od strane njega tretirana kako je mislila da treba, naprotiv.

foto: Petar Aleksić

Da li veruješ da će opstati Aleks i Car kada dođe beba?

- Uf, ne bih imao smelosti da se kladim u ovakav ili onakav ishod tog odnosa! Iskreno im želim sreću, beba je na putu i voleo bih da uspeju, da se oboje uozbilje i nekako preleže te rijaliti bolesti, da budu odgovorniji, ozbiljniji i mudriji. Drago mi je što se sada drže zajedno, sviđa mi se to, ali ne bih se zakleo da će ostati zajedno do kraja života.

Da li bi Stanijin ulazak promenio tok rijalitija?

- Zasigurno bi mnogi voleli, pa i ja, taj njen ulazak. Bilo bi zanimljivo nastaviti to njeno suočavanje s Aneli, ali ne samo sa njom, koliko i sa pojedinim učesnicima koji je nedeljama ne štede kada je komen-tarišu. Stanija definitivno privlači pažnju, pogotovo otkako se saznalo za njenu vezu sa Asminom, te smatram da bi njen ulazak definitivno uzburkao Elitu."

Kako gledaš na odnos Bebice i Teodore?

- Slatki su mi skroz. Želim da verujem da će to potrajati, ali nisam siguran u održivost tog odnosa. Ja negde verujem Teodori u njena osećanja, desi se tako da se zacopamo u nekog ko totalno nije naš tip, ali napolju čisto sumnjam da bi to potrajalo. Neka me razuvere.

Ima li šanse da Zola popusti Miljani?

- Kad god smo mislili jedno, njih dvoje su bili tu da nas demantuju i uvere u suprotno svih prethodnih godina. Siguran sam da će nas iznenaditi još mnogo puta u "Eliti". Zola nije imun kada je u pitanju Miljana, ali mislim da se dobro namazao i naštelovao, te da neće dopustiti da ga vodi srce, već mozak i računica.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Kako komentarišeš ovo što se dešava Matoroj?

- Nervira me to što mnogi nipodaštavaju taj odnos, taj brak, budući da se radi o dvema ženama i da smo na Balkanu, ali jedno je sigurno, da Matoru ovo mnogo boli, isto tako kao kada se nekom strejt paru raspadne brak ili ljubav u koju su verovali. Jako mi je žao što prolazi kroz ovo, devojka se raspada od tuge, ali neka joj ovo bude za nauk, za ubuduće.

Jel te iznenadila Anita?

- Nisam ovo od nje očekivao, iskreno. Mislio sam da se kraj Matore skrasila, uslovno rečeno unormalila, da je našla neku svoju mirnu luku, nekog ko joj je oslonac, podrška, bezbednost, sigurnost, ljubav. Sve u jednom. Ipak, i ovo jepokazatelj da nekada ni sve to nije dovoljno.

Ko te se najviše plaši od učesnika?

- Nisam ja voditelj kog se oni plaše, iskreno. Izgalamim ja nekada, zamaskiram se, pa glumim nekog šerifa, kaznim ih, ali brzo me to prođe. Mislim da sam taj svoj autoritet narušio tom bliskošću koju sam ostvario sa njima, svojim humorom, podbadanjem, ali i empatijom koja je kod mene baš izražena, te me više doživljavaju kao ortaka ili člana porodice. To sam ja. lako se trudim da držim distancu, svojataju me, doživljavaju me kao nekog svog i samim tim je autoritet manji.

Da li bi ti bio učesnik rijalitija?

- Bojim se da bih svojim ula- skom narušio neku lepu sliku koja o meni postoji u javnosti,ne znam šta bih sve pokazao. Ne vidim sebe kao učesnika, ali opet, nikad ne reci nikad. Svako od nas ima svoju cenu, akobi se desila bezobrazna ponuda koju ne bih mogao da odbijem. Već biste me videli tamo u izdanjima u kakvim, opet sam siguran, nikad nećete.

Ko je po tvom mišljenju najbolje iskoristio učešće u rijalitiju?

- Mislim da je to jasno svima koji rijaliti prate već godinama unazad, Sloba Radanović, Milan Milošević, Teodora Džehverović i Kija. Svi su postigli ogromne uspehe u poslu, izgradili ozbiljne karijere, dobro zarađuju i malo ko ih usko vezuje isključivo za rijaliti. Naročito Slobu i Teodoru. ILuna je, s druge strane, to dobro iskoristila, skućila se zasnovala porodicu. Kristina i Kristijan, Maja i Alen. Takođe, baš mi je milo kad ih čujem, vidim porodične fotke na mrežama.

Karleuša je izjavila da nikad ne bi bila sa frajerom koji ima mali penis. Sta ti misliš o tome?

- Sigurno da postoje žene kojima je to važno, presudno, čuo sam i ja od svojih drugarica brdo takvih primera. Ipak, s druge strane, mislim da je apsolutno sve u energiji, kada se to poklopi, osoba s kojom smo može da ima milion naizgled fizičkih nedostataka, koji odmah padaju u vodu i postaju nevažni. Srećom, na mene se još niko nije žalio, haha.

Jesi li čuo da su mnoge pevačice sada ljubomorne na Prijovićku?

- Donekle razumem da su ljubomorne mlade kolege, njeni vršnjaci, ali ovi što pevaju po 30-40 godina, pa ne mogu da sakriju sujetu i ljubomoru, već se drznu još da pljunu po ovakvom talentu, radu i kulturi, pa treba im drmnuti jednu vaspitnu i pitati: Kako vas, bre, nije sramota! Hit mi je što su je podržali svi vršnjaci, a neki stariji palamude po medijima i društvenim mrežama, jer je uradila u prvih par godina karijere ono što oni neće za života. Devojci svaka čast, kapa dole. Mogu samo da joj pljunu pod prozor.

Koliko taj epitet Brenina snajka ima veze sa uspehom?

- Može da bude Trampova snajka, ne bi ništa uradila da nema taj iskonsi talenat, tu emociju koju vole ljudi, iskreno ne smatram da je naročito doprinelo njenom uspehu, poseno ne ovakvom.

Kurir.rs/ Star

