„DA LI JE SARAJEVO SPREMNOM DA NAPRAVIMO VEČE ZA PAMĆENJE“ Saša Matić u Zetri 8.marta

Da vlada veliko interesovanje za koncert Saše Matića u Sarajevskoj dvorani Zetra svedoči informacija da je jučerašnjoj konferenciji za novinare prisustvovalo preko 30 novinskih ekipa. Regionalna muzička zvezda održaće 8.marta.2024 godine veliki solistički koncert u najvećoj dvorani u Bosni i Hercegovini. Prvi deo konferencije bio je održan u Zetri, dok je naastavak bio upriličen u jednom resotranu nadomak dvorane. Skoro četiri sata Saša se družio sa predstavnicima „sedme sile“, ali pred kraj druženja zajedno su zapevali nekoliko čuvenih hitova. Matić je istakao da se posle pet godina ponovo vraća na mesto za koje ga vežu lepe emocije.

- Nije me bilo pet godina, tako da je i za mene ovo poseban koncert. Volim velike koncerte i da me na sceni prati veliki broj muzičara - započeo je priču Saša i istakao da je prijatelj koncerta mtel.ba. - Gostiju će biti, ali neka to bude iznenađenje do koncerta – poručio je Matić. Jedan od segmenata će biti koncert posvećen kolegama koji više nisu među živima, a pevač je otkrio da je pre druženja sa novinarima obišao grob Kemala Montena.

