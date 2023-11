POSLE GODINU DANA ĆUTANJA OTKRILA KROZ KAKAV JE PAKAO PROŠLA U ZVEZDAMA GRANDA! Pevačica iznela nepoznate detalje: Bilo je strašno

Od kad je prvi put stala na scenu „Zvezda Granda“, simpatična Beloruskinja Ksenija Tanu osvojila je svojim glasom i izgledom i žiri i gledaoce, ali niko nije znao kroz kakav je pakao prošla pre nego što je zakoračila na binu.

Posle godinu dana ćutanja, finalistkinja muzičkog takmičenja rešila je da otkrije sa kakvim se problemima borila u takmičenju.

foto: Instagram

U emotivnoj ispovesti Ksenija je otkrila da se za takmičenje prijavila u poslednjem trenutku, a razlog za to bio je nepoznavanje srpskog jezika.

-Online prijavu sam poslala poslednji dan. Potpuno sam zaboravila da je trebalo da se prijavim, a kad sam počela da popunjavam formular to je, čini mi se, trajalo čitavu večnost jer nisam znala srpski jezik. Na kraju sam moju prijavu poslala tačno u ponoć i to smatram dobrim znakom. Tako se i dogodilo - počela je svoje priznanje Ksenija i dodala da se prvog nastupa u takmičenju jako plašila.

- Bojala sam se, bilo je tako strašno. Naučila sam pesme na sluh, sama se našminkala. Srpski uopšte nisam znala, jezik sam malo i razumela i samo sam pomišljala ‘Ksenija, u šta si se uvalila?’-priznala je finalistkinja koja se u prvom pojavljivanju predstavila pesmom „Molitva“ Marije Šerifović i „Ne tiče me se“ grupe „Magazin“.

foto: Instagram

Taj prvi nastup nikad neće zaboraviti, a sad je otkrila i šta se događalo na sceni.

-Neko mi stvara paniku, to je ono što sam videla na TV-u dok sam gledala svoj nastup, a drugi pokušavaju da shvate šta i kako pevam. A ja pevam i ne poznajem nikoga osim Marije. Baš zato što sam pevala njenu pesmu bilo mi je malo neugodno i da budem iskrena bilo me je jako strah. Na meni je bila velika odgovornost, ali sam u sebi govorila da šta god da se dogodi, to je dobro za mene - rekla je Tanu koja ne može da zaboravi ni trenutak kada je Marijine stihove pogrešno otpevala.

- Do polovine pesme sam se sastavila i rastavila. Pevala sam i samo sam mislla da li sam dobro naučila i zapamtila reči, da li je dobar akcenat, ali mi je samopouzdanje bilo najvažnije- priznala je Ksenija i dodala da je druga numera u takmičenju bila izbor njenog muža.

-I pesmu ‘Ne tiče me se’ sam učila na sluh, nisam znala srpski uopšte. Naravno, ispalo je smešno jer sam mešala akcente što je i zabavilo žiri, a meni je najvažnije bilo da je dobro otpevam. Videla sam da se jednom članu žirija nije dopao moj nastup. Ali svako ima pravo na svoje mišljenje, tako sam i ja taj sa poštovanjem prihvatila. Mislila sam da će se jednog dana nasmešiti mojoj izvedbi ako nastavi dalje- priznala je Ksenija i dodala da je danas jako ponosna na sve što je uradila u „Zvezdama Granda“.

Pored maestralnih interpretacija, sjajnih scenskih nastupa, Ksenija danas može da se pohvali i znanjem srpskog jezika koji je na nagovor mentorke Marije Šerifović u potpunosti savladala.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:59 U PREGOVORIMA SMO ZA ARENU! Slavica Ćukteraš o jubilarnom koncertu prve postave Zvezde Granda: EVO DA LI ĆE DOĆI DO REALIZACIJE