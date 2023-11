UČESNICA SRPSKOG RIJALITIJA PRONAĐENA MRTVA U BAZENU PRE 4 MESECA: Porodicu zadesila još jedna tragedija, kuma sve otkrila TUGA

Bivša učesnica rijalitija "Parovi" Voljenka Ilić pronađena je mrtva u bazenu svoje rezidencije u Kabareu u Dominikanskoj Republici u julu ove godine, a samo četiri meseca kasnije preminula je i njena sestra Valentina nakon borbe sa opakom bolešću.

Dina Galorini, kuma pokojne Voljenke, potvrdila je ovu vest.

foto: Youtube/Happy TV

- Voljenkina sestra Tina je preminula. Izgubila je bitku sa najtežom bolesti. Tačno četiri meseca od Volejnkine smrti... Mada je Voljenka znala da se Tina ne može izvući. Čula sam se danas sa njihovim rođakom on mi je saopštio. Da nisam otišla iz Srbije ne znam kako bih to podnela, nemam reči, svaka je tu reč suvišna - rekla je Dina.

- Duša me boli za malu Milicu, jeste da ona ima oca, ali to nije to, ona nikad nije živela sa njim. Tek je drugi razred, ostala je sama, a mala je ko anđeo božiji - istakla je Galorinijeva.

kurir.rs

