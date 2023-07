PORODICA VOLJENKE ILIĆ SUMNJA NA OVA DVA UZROKA SMRTI! Oglasila se sestra preminule bivše učesnice Parova, ovo joj POSLEDNJE REKLA

Voljenka Ilić, bivša učesnica rijalitija "Parovi", pronađena je mrtva u bazenu svoje rezidencije u Kabareu, u Dominikanskoj Republici.

Sada se oglasila njena sestra, Valentina, koja ističe da se i dalje ne zna uzrok smrti.

Istina je da je Voljenka mrtva, ali i dalje se ne zna uzrok smrti. Kažu da obdukcija može da traje i do 30 dana, tako da ne možemo da znamo šta se tačno dogodilo, ali mi sumnjamo da je u pitanju pljačka - započela je, pa dodala da su Voljenka i njen suprug imali velike planove za budućnost:

- Oni su imali mnogo novca, bila je jako imućna, njen muž je milioner, nije dečko, venčali su se. On je već dva meseca u Srbiji jer je planirao da kupi još jednu nekretninu. On i njegovi sinovi često dolaze ovde. On ima već kuće ovde, stanove u Crnoj Gori, automobile, a u Dominikani žive u kvartu koji je kao naše Dedinje i takođe i tamo imaju dosta automobila, ali je to sve sada policija odnela kako bi ustanovili šta se desilo - ispričala je sestra preminule Voljenke Ilić.

- Drugo na šta sumnjamo je moždani udar. Voljenka je imala više moždanih i pre, ako se kupala u bazenu možda je i to. Ona je posle jednog moždanog i izgubila vid, pa joj se vratio, a letnji period joj je uvek teško padao zdravstveno. Ne mogu da tvrdim sto posto jer još ne znamo, ali ja ne verujem da se ubila. Pročitala sam razne lazi, da su se svađali, tukli, to ništa nije istina. On je nju obožavao. Zbog nje je i kupovao ovu kuću zbog koje je sada ovde - ističe Valentina.

Kako ističe Valentina, Voljenka i njen suprug su se lepo slagali.

- Oni su bili skromni iako su bili bogati. On je bio čovek njenog zivota. Oboje su vegeterijanci, nisu izlazili, voleli su meditaciju i mesta koja su daleko od buke. Nije dobijala nikakve pretnje, ona je takva da ne ume da ćuti, ja sam joj u šali pričala “pa dobro sačuvaj mi bar jednu tajnu”. Prosto je sve morala da kaže, tako da bih ja znala i za svađe i za pretnje.

- Ona je imala planove za budućnost. Trebalo je da dođe ovamo za oko mesec dana. Planirala je da za ovo vreme (period koji je bila sama u Dominikani) proba da piše knjigu, da vidi da li joj ide. Trebalo je da je ćerkica i ja posetimo, ali i ona je često dolazila ovde, nekad sama nekad sa mužem.

- Čule smo se to veče pre njene smrti. U stvari, kod nje je bilo jutro, a kod nas noć. Ništa nije ukazivalo na to, nije mi se žalila na neke tegobe niti bilo šta. Bile su kratke poruke u pitanju: "Šta radiš, šta ima, volim te, ljubim te” klasika za nas dve.

- Čula sam se sa njenim mužem, on se čovek raspada. Sa njim ne mogu ni da pričam, on ne može da progovori, a da ne počne da plače. Onda krenem i ja taj razgovor se tako završi.

Sestra Voljenke Ilić je dodala i da je svojoj ćerki još nije rekla za tragediju, jer je obožavala tetku.

- Ona obožava moju Milicu (ćerku). I Milica dosta liči na nju, nasledila je dosta od tetke, stalno je gledala njene slike i tražila da se čuju. Ona još nista ne zna, ne znam ni kako da joj kažem kada su bile toliko vezane.

- Prvo nisam želela da kažem nikome jer nisam uopšte htela da razmišljam da je to istina sve dok policija nije rekla - kazala je Valentina i dodala da će telo odmah nakon obdukcije biti preneto u Srbiju i sahrana će biti ovde.

