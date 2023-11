EVO KAKO JE NASTALA PESMA VESELI SE, SRPSKI RODE! Izvodi je POPADIJA, Novaku je omiljena, a reči stihova nose NAJČISTIJE misli

Gotovo da nema ko kod nas nije čuo za pesmu "Veseli se srpski rode".

Izvođena je na državnim praznicima Srbije i Republike Srpske, takođe brojni reprezentativci su slavili svoje pobede uz ovu pesmu. Peva se na slavljima, po školama, a zapevao ju je i Novak Đoković. Pesma je poznata širom regiona, a malo ko zna kako je nastala.

Ovu himnu svih Srba izvodi popadija i pevačica duhovne muzike Danica Crnogorčević, a zaslužan za njen nastanak je njen suprug, đakon Ivan Crnogorčević.

Numera je nastala neočekivano, dok je Ivan čekao Danicu da izađe iz porodilišta sa bebom Kasijanom.

Prva izvedba pesme bila je 28. juna 2019. godine ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja. Pred masom ljudi pesmu je otpevala Danica Crnogorčević i već na prvo slušanje zadobila je srce naroda. Ona je komponovala strofe, dok je stihove i refren napisao njen suprug i đakon Crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici.

- Pesma je nastala sasvim spontano, dok sam čekao Danicu da izađe s bebom Kasijanom, udarao sam jedan određeni ritam, nakon čega su počeli da mi se vrzmaju po glavi stihovi "Veseli se, srpski rode".

Teško je objasniti genezu nastanka tih stihova koji podižu celi srpski narod na igru, pesmu, veselje. Nastala je pre tri godine, kada je srpski narod bio na svim frontovima duhovno ugrožen, i prosto ta briga prema velikim svetinjama i prema našoj sveštenoj istoriji su me inspirisale da napišem pesmu - rekao je jednom prilikom za đakon Ivan Crnogorčević, koji je objasnio poruku pesme.

- Veseli se, srpski rode, veseli se, jer imaš zbog koga i zbog čega. U narod se uselila ta najgora bolest, a to je tugomora, da stalno budemo nezadovoljni, da non-stop hrlimo ka zemaljskim interesima, prenebregavajući i zanemarujući one uzvišene ideale koje su nam ostavili preci. E upravo je ova pesma nastala da bi kod naroda probudila te uzvišene ideale i ciljeve, a to je da verujemo u neprolazne, večne vrednosti kojima nas je učio sveti Sava. Da se setimo Studenice, Ravanice, Gračanice, Dečana jer u njima je naša narodna snaga, krepost, život i obnova - poručio je Ivan.

Interpretatorka duhovne muzike Danica Crnogorčević, danas je prepoznatljiva po pevanju ove čuvene pesme, a iz braka sa suprugom ima troje dece, dok je jednom prilikom za "Red tv" izjavila kakav je život popadije iz njenog ugla:

- Dan je sličan kao i svačiji drugi, isto svaki dan nosi nova dešavanja i nova iskušenja. Jedino što se razlikuje jeste to što svesno treba da predstavljamo crkvu u svakom momentu u javnosti i neke stvari se ne opraštaju iz ugla ljudi koji to posmatraju. Veliki je blagoslov biti u crkvi i služiti Bogu i narodu na taj način. Koliko je velika uloga sveštenika u društvu, toliko je značajna i uloga njegove supruge, popadije. Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj deci, naravno, bake i deke su uvek tu da nam pripomognu.

Danica se svojevremeno za Kurir dotakla i tenisera Novaka Đokovića:

- Definitivno me najviše usrećuje kada vidim toliki broj dečice, počevši od beba pa do starijih, da svim srcem s ljubavlju pevaju i tu i ostale pesme tog žanra muzike. To je veliki uspeh što danas, kada je sistem vrednosti poremećen, imamo i jednu drugu stranu nasuprot tome. Moramo se zajedno i boriti, a tome je dosta doprineo naš Novak Đoković, koji je zapevao tu pesmu više puta i koji je na taj način otkrio svojoj publici šta voli da sluša. Preko njega je dosta stranaca čulo tu pesmu i sa oduševljenjem su ostavljali komentare. Preko te pesme su mladi više počeli da istražuju o našoj dubljoj kulturi i stvorili su realniju sliku o našem srpskom narodu, koji iza sebe ima veoma bogatu istoriju. Sada nam samo ostaje da i dalje sledimo taj put sa još lepih pesama koje vas očekuju, Bože zdravlja - rekla je mlada izvođačica.

Podsetimo, srpski teniseri izašli su na polufinale Dejvis kupa, baš uz ovu pesmu. Tada je mnogima zasmetalo što su Novak Đoković i ostali reprezentativci izašli na teren uz ovu pesmu na četvrtfinale protiv Velike Britanije. Javili su se političari i mediji iz regiona i Evrope, zbog čega je Dejvis kup podlegnut velikom pritisku obrisao snimak sa društvenih mreža.

