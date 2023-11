"ZAPLAKALA JE I POBEGLA, A KUM MI DOBACIO SAMO JEDNO" Popularni pevač šokirao pričom: Ovim gestom ga osvojila sadašnja žena!

Iako su predrasude da popularni pevači osvajaju srca devojaka, pevač Nedeljko Bilkić ipak nije poljubio niti jednu devojku iz svog kraja u jeku popularnosti.

Gostujući u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji opisao je taj fenomen.

- Bio sam jedan od najpopularnijih pevača u onoj Jugoslaviji, a u svom rodnom Bugojinu devojku poljubio nisam. Nisam imao vremena od svoje braće, samo smo pili i pevali - rekao je pevač.

Potom se osvrnuo na svoju ženu Dušicu, pa je otrkio kako ga je ona osvojila:

- Pa pitanje je teško, ali ću ispričati kratku priču. Vraćamo se iz Kragujevca i stajemo kod Hrasta, bilo nas je nekoliko i počeli smo da pevamo. Bio sam mlad, pa sam voleo i da popijem, a bila tu jedna devojka iz Kragujevca, malo me grlila, ljubila... Međutim, dođe red na Dušicu, ona zapeva, pa zaplaka i pobeže, a moj kum, mislim tada budući kum kaže 'Nedeljko jadan, vidi kakva te devojka voli, a ti šetaš kojekakve', pa sam tako shvatio da je to to.

