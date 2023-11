SELMA BAJRAMI IZAZOVNIM PLESOM OSTAVLJA BEZ DAHA! Pred kamerama Kurira zapevala, pa NEVIĐENO zaigrala čitavim telom (VIDEO)

Pevačica Selma Bajrami gostovala je u emisiji "dIvan show" kod voditelja Ivana Gajića, gde je odgonetnula zbog čega je nije bilo u medijima neko vreme.

Inače, pevačica je nedavno došla iz inostranstva, a za njeno ne pojavljivanje ispred kamera rekla je da su to životne okolnosti:

- Sve su to životne okolnosti, koje su me sprečavale da budem prisutna u medijima. Takođe, napomenula sam da se pojavljujem u medijima isključivo kada imam razlog za to. Ne radim to po svaku cenu, nisam opterećena naslovnim stranama. Uglavnom kada ima neka nova pesma, odnosno povod, ja sam tu.

Pevačica je u emisiji, pred kamerama Kurira, izvela novu pesmu i zaplesala:

03:00 SELMA BAJRAMI IZAZOVNIM PLESOM OSTAVLJA BEZ DAHA! Pred kamerama Kurira zapevala, pa NEVIĐENO zaigrala čitavim telom

