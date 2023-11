"SVEKRVA ME NIJE VOLELA JER SAM MUSLIMANKA" Jeziva ispovest Selme Bajrami o NASILJU: Zlostavljao me, maltretirao i TUKAO!

Selma Bajrami, potiče iz Bosne i Hercegovine, a neke njene pesme su i dalje hitovi.

Privatni život ove folkerke privlačio je oduvek veliku pažnju, pogotovo kad se saznalo da ima velike probleme sa bivšim mužem.

Selma je imala dva braka. Prvi je bio sa Zoranom Vučkovićem, sa kojim nema dece. Kako je istakla, mnogo su se voleli, ali glavna prepreka ka idealnom odnosu je bila svekrva.

- Njegova majka me nije volela, zato što sam muslimanka, a meni to nikad nije bilo važno, a nije ni njemu. Mi smo se voleli, razveli smo se u ljubavi. Njegova majka je pokušavala da me maltretira, ali Zoran je bio sve vreme bio na mojoj strani, na našoj strani, u suštini ona nikada nije mogla da utiče na njega. Svekrvi nisam odgovarala jer sam pre svega pevačica. Samo čovek koji je iz šoubiznisa može da bude sa mnom.

Pevačica je nakon nekoliko godina posle prvog razvoda opet izgovorila sudbonosno “da” Muji Musiću, sa kojim je dobila i sina, međutim ubrzo su i s njim krenuli problemi.

- Čovek me je lagao o svojoj biografiji, a mene materijalne stvari nisu nikad interesovale. Volela sam ga, bila sam već trudna, non stop u kući, abnormalno se udebljala, nisam imala prijatelje, a onda su počeli problemi. Matretiranja, ponižavanja, govorio mi je da sam ružna, naterao me da idem za Australiju da radim i zaradim, da bi mi mogli da imamo život. Jednom me slučajno udario laktom, tako je ispalo, a znam da je to namerno uradio. Udario me je u arkadu. Svaki muškarac koji digne ruku na ženu, nije muškarac. Hteo je mene da spušta iz svoje nesigurnosti - rekla je Selma na Hype televiziji.

