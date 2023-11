MINIRAO JE KO JE STIGAO, KOLEGINICA JOJ MAZNULA PESMU! Jovana Tipšin otvorila dušu o svojoj KARIJERI, pa otkrila sve o sabotaži

Jovana Tipšin otkrila je kako je svojevremeno pesma Seke Aleksić, koja je postala hit, prvo ponuđena njoj.

foto: Printscreeen/Instagram

Ali je odbila ponudu jer se ona nikako nije pronašla u rečim "Hej da sam muško".

Kako dalje tvrdi, iako je zadovoljna svojom karijerom i uspehom, da joj drugi nisu podmetali nogu, smatra da je mogla da bude i mnogo veća zvezda nego što je sada.

- Meni je Braja nudio tu pesmu, ja sam pročitala tekst i nekako nisam pronašla sebe u toj pesmi i odbila sam ga. Ne kajem se za to što sam odbila pesmu, jer mislim da nije trebalo ja to da snimim, već Seka. Čula sam i da je nekim velikim zvezdama žao što nisu snimile neke moje pesme - rekla je Jovana jednom prilikom, pa se osvrnula na to kako je mogla da bude mnogo veća zvezda da je nisu sabotirali:

- Mislim da su me minirali indirektno, direktno nisu. Indirektno jesu, i to mnogo njih. Ja sam se sama borila kroz svoju karijeru. Nisam imala nikoga da me gura, ali hvala Bogu, Bog je veliki, dao mi je glas i dao mi je da budem vredna, radna, tu upornost mi je dao i to što imam u saradnji sa svima, ja sam sa svima u dobrim odnosima.

foto: Printscreen/Premijera

Podsetimo, Jovana Tipšin se nedavno našla u žiži interesovanja kada je navodno prijavila svog bivšeg partnera zbog uznemiravanja koje je usledilo nakon njihovog raskida, o čemu nije htela mnogo da priča, kada su je predstavnici sedme sile pozvali za komentar.

Kurir.rs/ Republika

