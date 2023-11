DEVOJČICA (10) IZ SRBIJE JEDNA OD NAJBOLJIH NA SVETU! Krenula je u školu pevanja, ali ubrzo su otkrili da ima ANĐEOSKI GLAS

Desetogodišnja Maša Milovanović zablistala je svojim izuzetnim pevačkim talentom na prestižnom muzičkom dečjem festivalu "Zvezdički 2023" u Prilepu, Makedonija, gde je odnela pobedu. Ova manifestacija okupila je mališane iz brojnih zemalja već 23 godine zaredom.

Iako je Maša tek dete, zaljubljeno u pesmu i igru, njen talenat se ne zaustavlja samo na domaćem terenu. Nagrađena na festivalu, postala je jedna od 12 nominovanih za prestižnu nagradu "WAF AWARDS" koja se dodeljuje u januaru u Skoplju od strane Asocijacije celog sveta. Ovaj uspeh dodatno potvrđuje njen rastući uticaj i van granica Srbije.

Maša je ovom prilikom gostovala kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je govorila više o svom izuzetnom uspehu.

- Ja se bavim od svoje 9. godine. Počela sam da pevam tako što mi je škola skrenula pažnju. Rekli su mojim roditeljima da treba da idem u školu pevanja i tako sam otišla u školu pevanja i sad idem na takmičenje. Festivali, Italija, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Poljska, Izrael, Dubaj, Crna Gora, Kipar. Mislim ima tu naravno ima još festivala ali sad ako bi nabrojali, bilo bi baš puno. Bila sam u Dubajiu, tamo sam osvojila "Grand Prix", taj festival je jako lepo. Pevala sam pesmu "Hurt". I ostale deca su isto pevala različite pesme i meni su se jako svidale pesme koje su pevali i koje su izabrali - rekla je Maša i dodala:

- Pa mi kad otpevamo, žiri sedi negde iza da ih mi ne vidimo, da ne obraćamo pažnju puno. I kada na kraju svi otpevaju, to kratko traje oko deset minuta, oni odluče rezultate i sutradan dodele nagradu. Dobila sam nagradu u Prilepu u Makedoniji. I onda su me izabrali da budem od 15 najboljih. To je svetska organizacija i tu ću da pevam "Never Enough", a tako ću se i takmičiti sa pesmom "Hurt".

Ona je potom i zapevala u emisiji, kako je to izgledalo možete videti u videu ispod:

