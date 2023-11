"POPOVIĆ MI JE BIO KAO BANKA" Poznati kompozitor raskrinkao TAJNE DUGE DECENIJAMA: Brena izlazi i kreće da se raspravlja sa Sašom

Jedan od naših najuspešnijih kompozitora i aranžera, Goran Ratković Rale, govorio je ekskluzivno za Kurir.

Rale je pričao o svom životu, estradnim tajnama, ali i o novcu koji je dugovao Saši Popoviću, a koji mu je Indira Radić pomogla da u jednom danu vrati.

foto: Nenad Kostić

Na pitanje kako je došlo do toga da mu ona pomogne i da li je odmah pristao, Ratković priznaje:

- Ne odmah. Znam da sam bio dužan 17 hiljada maraka, nešto na kamatu. Trebalo je neko da mi donese pare, ali mi se ne javlja na telefon tog dana. Ja zovem tog lika kamataša i kažem mu: "Ovaj mi se ne javlja, biće problem za danas. Čujemo se sutra". A on meni: "Vidi, brate, ako ne bude love, da znaš da si u problemu". Počinje da mi preti. Rekoh mu: "Alo, jel ti znaš s kim pričaš", a on se pravda da to nisu njegove pare već nekog tamo petog. Uvek je tako kod tih kamatara, para nikad nisu njegove. I tad ja uzmem da stavim na papir da vidim koliko sam dužan. Ukupno 250.000 maraka duga. Predveče je bilo, zovem Indiru i dam joj papir. Ona skoči: "Jesi ti normalan bre, pa šta ti radiš s parama?!". A pre toga meni je Popović bio kao banka. Svaki dan meni treba nešto, dal 500 ili 20.000, on meni daje. Ja njemu to odrađujem, kako završavam jedan posao, on otpisuje dug. Jednog dana dođe i kaže: "Znaš li ti koliko si mu dužan"? Kažem mu da nemam pojma, on odgovara "68.000 maraka". Ja nisam video problem u tome i to mu kažem, a on meni: "Pa dokle ti misliš tako da živiš? Ja s tobom više ne mogu da izađem na kraj, ti svaki dan tražiš neke pare. Od danas, ništa mi ne duguješ, ali nemoj više nijednu marku da si mi potražio" i pocepa onaj papir. Auu, ja očajan, molim ga: "Pa nemoj, ja ne znam s parama, ceo život tako živim", ali ne vredi. Neće da čuje, ode.

foto: Kurir televizija

Na pitanje na šta je trošio toliku količinu novca, on odgovora:

- Na šta sve nisam trošio. Imao sam u blizini jedan restoran i kafić, samo mesečno za to sam davao po 10.000 maraka, za račune. Jeo je i pio ko je stigao, a ja plaćao. Ujutru me zove Indira i kaže: "U pola sedam zovi sve ljude kojima duguješ da dođu. Doneću ti pare da platiš ljudima. Hoću da gledam kako im daješ, a onda da zoveš Sašu Popovića i da mu kažeš da više ne radiš muziku za njega". Tako je i bilo. Vratim pare svima, zovem Popovića i kažem mu da je Indira otkupila moje dugove i da se više neću baviti muzikom za druge pevače osime nje. A on kaže: "Ma važi". Ne veruje čovek. Posle je shvatio da je to ozbiljno i sve je dao od sebe da to promeni, ali ja kad nešto obećam to je to. Jedno dobro vreme nismo govorili Sale i ja, samo zbog toga. Sa Indirom sam deset godina radio kao menadžer. Znači u vreme kad smo radili album "Lopov" ona je otkupila moje dugove i ja sam od tada radio samo sa njom. Doduše, pisao sam i za druge nešto malo, na primer Tanji Savić, Seju Kalaču, Mini Kostić i mislim da je to sve. A ne, vratila mi se Stoja 2005. (smeh). Tad sam joj uradio album "Metak" gde je bila pesma "Nešto mi govori".

Na pitanje kako je Popović čuo za njega, Rale se priseća, pa priča:

foto: Kurir/A.J.Panić

- Kad je Saša Popović čuo pesme Jovane Tipšin, on je bio muzički urednik "Zama", odmah je pitao ko smo mi. Ispostavi se da je Saši i pre toga naš zajednički prijatelj Miladin Bogosavljević pričao o nama, kako dobro radimo i preporučio nas. I tad Popović pozove Miladina i kaže mu da nam zakaže susret. Dođe Saša i kaže: "Ajde, ljudi, da se dogovorimo, ja ću donositi posao, a vi radite aranžmane i produkciju. Para toliko dobijate, a nećete moći da dignete glavu od posla". Mi se složimo s tim. I prva dođe Lepe Brena da radimo album "Luda za tobom". Srki i ja imali duge kose do struka. Brena ulazi, gleda u nas i izlazi napolje! Ništa rekla nije. Vidim na kapiji ona i Saša se raspravljaju, trajalo je to jedno 15 minuta. Vraća se Brena i kaže: "Ja stvarno ne znam zašto sam došla ovde, ali ajde Sale me ubedio da je to to". Posle toga smo se tako sprijateljili da to traje do dan danas. Posle toga je došla Indira, album "Krug", Božinovska i tako dalje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Ivan Ercegovčević / Marko Jović

Bonus video:

09:12 STARS-EP152