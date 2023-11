SUZANA SE OGLASILA O PRIČAMA DA SU ONA I SAŠA POPOVIĆ U SVAĐI S BRENOM I BOBOM! Nisu došli na slavu kumova, a ovo kaže pevačica

Pevačica Suzana Jovanović oštro je demantovala navode da su ona i njen suprug Saša Popović u lošim odnosima sa svojim kumovima Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem.

Spekuliše se da su Suzana i Saša ljuti na Lepu Brenu i Bobu, te da zbog toga nisu otišli na Aranđelovdan kod njih. Tim povodom za medije se oglasila supruga Saše Popovića, ali je najpre prokomentarisala to što venčanu kumu Lepu Brenu ne prati na društvenoj mreži Instagram:

- Nemojte, molim vas, meni Instagram ne znači ništa, ja živim stvarni život, ne virtuelni. Zar je bitno koga pratim ili ne? Ne bavim se svojim profiom, nisam sam toliko aktivna - rekla je Suzana u jednom dahu.

Na konstataciju novinara da ni nju Brena, koja je aktivna na Instagramu ne prati, rekla je:

- Samo da vam kažem, Saša i ja smo porodični, veoma smo tradicionalni i požrtvovani ljudi i sa Brenom i Bobom se privatno družimo, a te virtuelne stvari nas ne zanimaju. Mene ne zanima da li me neko prati ili ne prati, ko mi je lajkovao i pogledao fotografiju. To me ne zanima - dodala je ona, a na pitanje o spekulacijama da su Saša i ona ljuti na Brenu i Bobu, te da zbog toga nisu bili kod njih na slavi, Suzana je odgovorila:

- Sada ću vam reći i znajte da će tako biti zauvek, mi smo kumovi, družimo se, poštujemo i volimo i to je tako i biće. Slažemo se i tu nema nikakvih problema - kazala je uznemireno Suzana.

Podsetimo, osim ove čvrste veze, Popovići i Živojinovići bili su vlasnici najveće produkcijske kuće "Grand" koju su prodali pre tri godine i inkasirali preko 30 miliona evra.

