MLADENCI I KUMA KIDALI PRSTIMA MESO S PEČENOG VOLA! Evo kako je bilo na svadbi Suzane i Saše Popovića! Gosti se otimali oko OVOG

Prošlo je 30 godina otkako je Suzana Jovanović započela pevačku karijeru, koju je prekinula da bi sve podredila mužu Saši Popoviću i porodici.

Pevačica se razvela od prvog muža kad je imala samo 18 godina, a u tom braku je dobila sina Danijela kojeg je Saša prihvatio kao da je njegov. Suzana redovno naglašava koliko je to njoj bilo važno, a porodicu stavlja na prvo mesto.

Svadba dvoje zaljubljenih je održana u hotelu "Interkontinental", a među zvanicama su bili Zlata Petrović, Đani, Goca Božinovska, Bora Drljača, Zorana Pavić, Sanja Đorđević, Marina Živković, Knez...

Bilo je svima poznato da je Saša, pre Suzane, imao brojne veze, pa je čak bio i zaprosio Zlatu Petrović. U to vreme veliki zavodnik i sve poznatiji harmonikaš, spremio je brilijantski prsten za fatalnu crnku. Međutim, ona kaže da mu je bacila taj poklon u lice. Navodno se uplašila, nije bila spremna za novi brak samo dve godine pošto se razvela od Hasana Dudića.

Poznato je, takođe, da je Saša bio u vezi s Nedom Ukraden budući da je sama pevačica o tome pisala u svojoj knjizi. Međutim, on je u razgovoru s novinarima naglasio da "nije to sve bilo baš tako" kako je Neda predstavila. Opovrgao je i priče kako je Lepa Brena "bila ljubomorna na Nedu Ukraden" i "pribojavala se da bi mogla da zauzme njeno mesto u grupi Slatki greh". "To je bila 1990. godina, kad smo mi imali ogromne koncerte, kad je u Bugarskoj na naš nastup došlo 100.000 ljudi", ispričao je kreativni direktor "Zvezda Granda".

Odnos sa Brenom nikad nije bio doveden u pitanje, pa mu je ona tako i bila kuma na venčanju sa Suzanom.

Naravno, bila je doterana u svom stilu, a savremenici ovog događaja pamte da je došla ofarbana u "pravu" plavu boju, baš kao nebo.

To je tada bilo veoma moderno, a Brena se nije ustručavala da isproba najnovije trendove. Boba je, naravno, bio uz nju, kao što je i danas prati na najvažnijim događajima.

Najupečatljiviji trenutak sa svadbe je bio, pisali su tada mediji, onaj kad su mladenci i kuma prstima kidali parčiće mesa sa ogromnog pečenog vola.

Pevači su se utrkivali ko će pre da peva, a gosti se razmetali ko će više novca da da muzici.

"O našoj svadbi se priča i dan-danas", ispričala je Suzana svojevremeno za "Svet", presrećna, kako kaže, što joj je "Bog poslao u život Sašu Popovića".

