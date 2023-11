"U POLA 4 UJUTRU MI JE UPAO U STAN" Neda Ukraden otkrila šok detalje veze sa Sašom Popovićem: Smatrao ga je CIRKUSANTOM...

Neda Ukraden u svojoj knjizi "Zora je svanula" opisala je odnos saSašom Popovićem koji joj se vrlo direktno udvarao.

Uprkos iskrenoj ljubavi koju opisuje s Popovićeve strane, Neda je u knjizi navela da su njih dvoje po svemu pripadali različitim svetovima, te da je njihova ljubav bila osuđena na propast. Takođe, ni njen otac nije imao bajno mišljenje o njemu, već ga je, kako je rekla, smatrao cirkusantom i neozbiljnim čovekom.

- Oduševljavao je i mene i moju Jecu (ćerku), koja ga je jako zavolela. Volela ga je i moja mama. Tata se držao po strani jer je u početku u njemu video neke osobine cirkusanta, pomalo neozbiljnog i nepouzdanog čoveka, ali ništa nije glasno komentarisao - opisala je Neda kako je Popovića doživljavala njena porodica, a do detalja je opisala i kako je u pola četiri noću upao u njenu kuću i tražio da se izjasni po pitanju njihove ljubavi.

- Morao sam da budem načisto - da li ti mene, Neki, voliš ili ne?', upitao je direktno, da nije moglo direktnije. 'Auuu, pa ti si zbog toga došao u četiri ujutru... Da čuješ odgovor! Mogla sam ti i telefonom to reći! Nije trebalo da trošiš novac na gorivo i cveće', pokušavala sam da budem duhovita i da ga malo nasmejem. Gledao me je smrtno ozbiljan. Takvog ga dotad nisam videla. 'Znači ne voliš me! U redu, to sam želeo čuti', reče odlučno, ustade i krenu prema vratima. 'Alo, gde ćeš? Kud si krenuo', brzo sam stala ispred njega jer sam videla da je vrag odneo šalu i da će tako umoran, u cik zore, otići. Gledala sam ga u oči i izgovorila glasno: 'A šta ako ti kažem da te volim? Šta ćemo sad?' Stajali smo kod vrata kao dva matora deteta koja se nešto inate i svaljuju krivicu jedno na drugo. Pored vrata, tužne, pokisle face, delovao mi je još sitnije, nekako kao dete, kao malo pokislo mače - objašnjavala je Neda.

- Razlike su bile očigledne - i u mentalitetu i karakteru i navikama. Negde sam u toj vezi počela da se osećam sve usamljenijom i ta njegova očigledna potreba da se udvara svakoj ženi bila mi je znak nezrelosti i neugodno sam se osećala. Pitala sam se da li je to obrazac ponašanja na koji treba da pristanem. Da li i ja treba tako da se ponašam i kuda to vodi - opisala je kako su se ipak mimoišli kao par, a za kraj je naglasila da su, uprkos svemu, uspeli da ostanu prijatelji za ceo život.

