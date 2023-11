BILA JE U BRAKU SA SPORTISTOM! Razvela se, nestala sa malih ekrana, prvo dete rodila u 39. a evo zašto krije supruga: On ne voli..

Voditeljka Aleksandra Jeftanović bila je u braku sa odbojkašem Ognjenom Kajganićem, a danas je mama dvoje dece Alekse i Ane i u braku je sa Aleksandrom Švrakom.

Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno „da“ Aleksandru 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.

- Ja sam u 39. rodila Anu i samim tim mislim da sam "full time" mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga - rekla je jednom prilikom Aleksandra o deci.

- Mene se plaše, Saše ne, jer on nije sve vreme tu i on im još uvek popušta, ali mislim da je to normalna podela uloga. Mislim da će, kada budu ušli u pubertet, on biti taj "loš policajac", a ja dobar - ispričala je voditeljka za emisiju "Premijera".

Ona je jednom prilikom otkrila kako joj uspeva da sakrije intiman život od medija.

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim - rekla je voditeljka jednom prilikom.

- Ja sam imala dovoljno godina i da nisam dobila dete sa Sašom nikad ga ne bih dobila. Pravi muž mora da bude domaćin, a to se vidi u tome kakav je sa svojom porodicom - rekla Aleksandra jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

