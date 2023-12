40 GODINA BLISTA NA ESTRADNOM NEBU, A OVO SU NAJOMILJENIJA DVA PERIODA DRAGANE MIRKOVIĆ: Folk zvezda o devedesetima i plesu

Dragana Mirković u 13. epizodi emisije "Rame uz rame sa Draganom" govorila je o svojoj karijeri i 40 godina uspešnog života na estradnom nebu.

foto: Printscreen

Folk zvezda priznala je da u tih 40 godina postoje dva perioda na koja je posebno ponosna.

- Imam dva omiljena perioda u svojoj karijeri. Na prvom mestu su devedesete kada sam bila najproduktivnija, u najboljim godinama i najspremija. Svakoga dana sam po dva sata imala plesne treninge i zbog toga su me nazivali profesionalnom igračicom iako ja to ne priznajem jer sam ipak pevač. Ali ples obožavam i mislim da svaka lepa i zgodna devojka još lepša ako zna da pleše. To je neki poseban izraz koji možda nema ni gluma - govorila je folk zvezda.

foto: Printscreen/Youtube

- Drugi period je bio 2006. godine kada sam doživela reinkarnaciju svih svojih uspeha i postigla ono što sam mislila da je nemoguće.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Miomir Milić Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Kurir.rs/L.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:27 Dragana Mirković sišla u publiku na koncertu