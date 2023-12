NAŠA VODITELJKA JE ČULA "ŠKLJOC", A ONDA JE NAPADNUTA U CENTRU BEGORADA! Toliko je bila uplašena da nije smela da uzvikne: UPOMOĆ

Voditeljka Olja Crnogorac iznenadila je sve, kada je nedavno na svom profilu na Instagramu otkrila šta joj se desilo na u Beogradu na Dorćolu.

Naime, sve se odigralo pre par godina, a ona je sada prvi put pričala o jezivim detaljima stravične noći.

- Vraćajući se pre par godina iz restorana na Dorćolu, nije bilo ni kasno, možda negde oko 11 uveče, čula sam korake iza mene. Pomislih mora da klinci idu u grad ili jednostavno neko ide kući kao ja. Okrenuvši se stidljivo preko ramena, videla sam da je to bio migrant. Da se razumem, ja protiv nijednog naroda nema ništa, ali priča koja sledi meni i danas ledi krv u venama. Taman što sam sebi tiho rekla: "Pa čovek, ko čovek, ide u neki smeštaj", čula sam škljoc. Nisam ni htela da pomislim to što mi je zdrav razum sugerisao. Opet sam se sada naglo okrenula i videla da ima onaj nož skakavac u ruci - pričala je Olja, pa nastavila:

- Pogled mu je bio hladan, a korak sve brži. Ja nisam išla brže, počela sam da trčim i od silnog straha nisam mogla ni da viknem upomoć. Sva sreća moj auto je bio blizu, kliknula sam ključ, uletela u auto i uspela da se zaključam. Dok sam došla sebi, on mi je već ležao na šoferki. Izbezumljena krenula sam u rikverc, legla na sirenu i on se valjda uplašio i pobegao. Tu noć i naredne četiri noći nisam spavala, budilo me je trešenje tela i neki čudan osećaj da me neko posmatra dok spavam - ispriča je voditeljka na svom Instagramu.

