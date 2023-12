"OSEĆALI SU MOJU OSETLJIVOST" Dragana Mirković o emocijama koje su joj često ŠTETILE: Govorili su da nije pametno...

Dragana Mirković je godinama jedna od omiljenih javnih ličnosti i pevačica, a njena priroda, duh i dobrota su najčešći razlozi koje fanovi navode kada govore zašto je vole.

foto: Kurir TV

U 13. epizodi "Rame uz rame sa Draganom" pevačica je govorila o svojim najlepšim osobinama i priznala koliko su je nekada kroz posao koštale.

- Ja sam emotivna skoro 40 godina koliko se bavim ovim poslom i to je ono što mi je često smetalo. Sa druge strane mi je donosilo lepe stvari i dobre ljude koji su osećali moju osetljivost. Mnogi su govorili da nije pametno da budem toliko iskrena ali ja nikada nisam znala da se foliram - rekla je Dragana i dodala:

foto: Miomir Milić

- Mislim da je upravo to ono zbog čega me ljudi poštuju i automatski i vole. Naravno i zbog svega što sam uradila u svojoj karijeri, pesama i svega što sam ostavila iza sebe. Imam osećaj da me doživljavaju kao nekog svog baš zbog toga kakva jesam - govorila je Dragana.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Miomir Milić, Privatna Arhiva Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Kurir.rs/ L.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:27 Dragana Mirković sišla u publiku na koncertu