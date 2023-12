Ove nedelje u emisiji "Rame uz rame sa Draganom" mogli smo videti novi izazov "Tik-tok dance challenge" koji su imali takimičari. Podeljeni u dve grupe izveli su plesnu tačku uz hit pevačice Mirković "Opojni su zumbuli.

foto: Kurir tv

Kada su obe grupe izvele svoju tačku, međusobno su se ocenjivali.Ko dobije najviše petica, na kraju pobeđuje. Ocene su išle i do -3, -5 i plus 5, plus 3...

POGLEDAJTE KAKO SU RIVALI I KOLIKE OCENE DALI JEDNI DRUGIMA:

07:39 ŠOK! Pogledajte kako su TAKMIČARI EMISIJE RAME UZ RAME SA DRAGANOM OCENILI SAMI SEBE! Dragana Mirković: Bilo mi je mnogo lakše!

Nakon toga, dobili su i mišljenje i žirija i konačni zbir ocena.

Sara Damnjanović pročitala je ocene:

foto: Kurir tv

- Nađa Potočnik dobila je 3 boda i kako kaže očekivala je to.

- Milan Trifunović Bugi 5 boda i on pretpostavlja zbog čega ima takvu ocenu.:

- I ja bih sebi dao takvu ocenu - rekao je Bugi.

- Mirela je dobila -1 i istakla da nema volju da da maksimum:

- Videla sam da kada daš maksimum ovde, to nije isplativo - istakla je.

- Zoran Stepanović dobio je 5.

-Nemanja Nikolić ima jedan bod!

foto: Kurir tv

-Dragana Nikitović je dobila minus jedan.

- Stefan Vukašinović dobio je konačnu ocenu -3 i rekao da je čak želeo da sebi da i minus pet.

- Bio je danas malo čudan, a u nekom trenutku je hteo čak da odustane od emisije - rekao je

Evo i kako tabela izgleda.

foto: Kurir tv

Svi takmičari smatraju da ove ocene nisu merilo njihovog znanja i umeća.

- Ne bih znala lično kako da ih ocenim, ovako je lakše - rekla je Mirković.

ŠOK! Pogledajte kako su TAKMIČARI EMISIJE "RAME UZ RAME SA DRAGANOM" OCENILI SAMI SEBE! Dragana Mirković: Bilo mi je mnogo lakše!

Kurir.rs/T.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:41 Rame uz rame sa Draganom večeras od 20 časova