MARIJA ŠERIFOVIĆ RADILA DNK ANALIZU DA SAZNA ISTINU! Ovo su joj otkrili nalazi, saznala i s čim ima problem: Krenula sam da kopam

Pevačica Marija Šerifović ispričala je jednom prilikom kako je imala veliku želju da sazna sve o svojim korenima, zbog čega je i uradila jedno DNK istraživanje.

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time... Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni - rekla je Marija u jednoj emisiji i dodala da je na taj način slučajno saznala i da ima problem sa glutenom.

- Dakle, mene ima gde me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete.

Podsetimo, Marija je pre nekoliko dana u jednoj emisiji otkrila detalj koji do sada nismo znali.

Naime, ona je govorila o tome da je od početka svog života naučena da ne pravi razlika među ljudima na osnovu nacionalnosti i religije, a sve je iznenadila kada je ispričala da potiče iz porodice u kojoj su bili prisutni pripadnici hrišćanske i islamske veroispovesti.

- Ja prezirem bilo kakve raspodele. Prezirem bilo kakva opredeljenja na nacije, veroispovesti, opredeljenja. Zašto? Pa evo, na primer, moja baba se zvala Draginja. Rođena u Šumadiji, u Kragujevcu. Molila se Isusu Hristu. A sa duge strane, moj deda je bio musliman. On je čovek klanjao, molio se Alahu i tako dalje i tako dalje... Ne delim ljude uopšte, mogu samo da delim da li si dobar ili si smeće. Ako mi koji se bavimo muzikom nećemo da spajamo sve te ljude i ako muzika nije ta, svi mi na ovom Balkanu, onda sve da ode dođavola - rekla je Marija u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

