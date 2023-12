"GAĐALA JE ČOVEKA JAJIMA, JEDVA ČEKAMO DA JOJ VIDIMO LEĐA" Šok optužbe KOMŠIJA na Severinin račun: Ovo su sve njene MRAČNE TAJNE

Severina nije omiljena komšinica na zagrebačkom Kozjaku, naselju gde godinama stanuje. U to se uverila i naša ekipa koja je boravila u Hrvatskoj proteklog vikenda.

foto: Beta/Damir Sencar, Shutterstock

Hrvatska pevačica stanuje u zgradi na poslednjem spratu. Ona je svojevremeno kupila dva stana koja je spojila u jedan, te sada ima penthaus od 300 kvadrata sa velikim prozorima i terasom, s koje puca najbolji pogled na grad iz tog dela hrvatske prestonice. Nedavno je na zgradi urađena i nova fasada, a kako nam svedoči jedna komšinica, njeno renoviranje stana zadalo im je velike glavobolje.

- Severina je nešto stalno radila u stanu prošle godine. Koliko sam čula, sve je preuređivala, izbacila je skoro kompletni nameštaj, pa je kupila novi. Stavljala je i nove prozore, vrata i roletne. Sve se to odužilo, od buke i radnika koji su se samo smenjivali nismo mogli da živimo mesecima - rekla nam je ova komšinica.

Gospodin Ante, koji živi u zgradi do Severinine, nije imao nijednu lepu reč za nju.

foto: Kurir, Printskrin/Instagram

- Ma nek je ona zvezda 100 puta, ali od nje ne može da se živi. Kao da se krije od svih, skoro ni sa kim ne priča od komšija. Iz stana retko izlazi, najčešće je zatvorena. Čak je pričala i da je mi špijuniramo i da prepričavamo medijima šta ona radi. Ko da to nekoga od nas zanima. Jednog našeg komšiju je gađala i jajima, to ovde svi na Kozjaku znaju. Kad joj se desila ona pljačka u stanu, mnogo smo se svi uplašili. To uopšte nije bilo prijatno. Ovde je miran kraj, živimo u blizini groblja, nama ne trebaju skandali te vrste. Skoro smo čuli da se seli i da traži novu kuću u Samoboru. Bili smo presrećni, ali izgleda ništa od toga - priča u dahu Ante, a na naše pitanje da li je video ko posećuje Seve u stanu, kao iz topa je odgovorio:

foto: Kurir, Printskrin/Instagram

- Majka Ana i sestričina Mia. Tu je skoro svakodnevno i onaj njen menadžer i onaj što joj pravi pesme (Tomica Petrović i Filip Miletić, prim. aut.). Kad je dete kod nje, najčešće su ili u stanu ili negde otputuju zajedno. Vidi se da je baš vezana za njega. Dok je bila udata, Igor je stalno boravio kod nje u stanu dok je bio ovde. Prijatelj iz njene zgrade mi je ispričao da je jednom čuo strašnu svađu sa Igorom i vikanje iz njenog stana, a da je on posle nekoliko sati pokupio sve svoje stvari iz stana i otišao. Od tad ga niko nije video ovde, a posle sam čuo da su se razveli - završava komšija Ante.

Podsetimo, pored ovog penthausa Severina u svom vlasništvu ima i stan u Splitu koji je smešten na samoj obali mora, tik uz jednu od najpoznatijih plaža u ovom delu Dalmacije. Ova luksuzna nekretnina nalazi se u naselju Žnjan, koje slovi za jedan od najskupljih kvartova Sevinog rodnog Splita, pa je samim tim i mamac za poznate ličnosti.

foto: ATA images, Damir Dervišagić

Kurir je svojevremeno prilikom posete Splitu obišao i ovaj luksuzni deo obale, na kome se, kako smo saznali, cena stanova koji su nešto manji od 100 kvadrata kretala i do 650.000 evra, u zavisnosti od kvadrature i lokacije, a pevačicin se nalazi na jednoj od najatraktivnijih.

Kurir.rs/M.K./A.A.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:07 Severina na nastupu Indire Radic