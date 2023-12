SEKA OTKRILA ŠTA JE NAJVIŠE NERVIRA KOD MUŽA, PA POTKAČILA KOLEGE! Zna se KO SU tabloidne zvezde i NA KOJI NAČIN dolaze do slave!

Zvezda Seka Aleksić preko 20 godina nalazi se na muzičkoj sceni i iza sebe ima veliki broj albuma. Međutim, u današnje vreme imamo situaciju da je dovoljno da neko ima jednu dobru pesmu i da postane zvezda. A evo šta pevačica ima da kaže na tu temu.

- Pa ja ne znam kome je dovoljno da se pojavi sa jednom pesmom i da bude zvezda. Moramo da razlikujemo tabloidne zvezde od pravih zvezda. Tabloidne zvezde znate i sami ko su, šta su i na koji način dolaze do toga. Ali ja mislim da jedan Zdravko Čolić nikada neće izdati samo jedan singl pa ga nema 15 godina. Mislim da velike i ozbiljne zvezde, ljudi koji to žele da postanu, itekako rade na albumima, na spotovima, rade ozbiljno na svojoj karijeri - rekla je Seka.

Da su albumi zaista bitni u karijeri svakog pevača, govori to da je Aleksićeva najavila novi album u sledećoj godini. Govorila je i o privatnom životu. Pevačica sa suprugom Veljkom ima dvojicu sinova, Jakova i Jovana, koje voli najviše na svetu. Ali s obzirom na to da su još uvek mali, Seka ne bi volela da njeni sinovi budu sa njom na novogodišnjem nastupu:

- Pa iskreno ne bih volela, zato što su oni toliko vezani za mene i ja ne bih mogla da pevam kad bi bili tu. A i mali su, svakako, i mislim da njima nije tu mesta. Jedino da je neki koncert na otvorenom nešto ranije, pa ajde i razmislila bih. Vodila sam ih već, pevala sam na otvorenom u Staroj Pazovi pa su išli sa mnom. Ali za novogodišnju noć, ne. Mi ćemo imati svoju novogodišnju noć u kući, sad je nama razum i to je naša Nova godina.

Seka i Veljko važe za jedan od najslađih bračnih parova na estradi. A ono što pevačicu najviše nervira kod supruga je kašnjenje.

- Pa mene, generalno, kroz brak, nervira kašnjenje koje moj suprug ima. I to je jedina stvar koja me nervira. I nekako sam se navikla na to, naučila sam da ljude ne možete menjati, nego ih tako prihvatite ili ne.

