SOFIJA MILO PROGOVORILA O 2 VENČANJA SA LUKOM JOVIĆEM! Otkriva zbog čega se plaši SVADBI i šta joj je najbitnije: Imam TREMU!

Sofija Milošević sledeće godine izgovoriće sudbonosno "da" dva puta svom izabraniku Luki Joviću - u Beogradu i na jezeru Komo u Italiji.

Manekenka i dizajnerka sada je progovorila o venčanjima za fudbalera, pa je priznala da već sad oseća tremu zbog ovog važnog događaja u svom životu.

foto: Printscreen Instagram

- Venčanje me plaši u smislu da imam neku pozitivnu tremu. Nadam se da će sve biti onako kako smo zamislili. To će biti dan kada mi želimo da okupimo prijatelje koji su nama najbliži i da proslavimo jedan nezaboravan dan ili dva i da će to biti događaj koji ćemo mi svi mi zauvek da pamtimo - rekla je Sofija u emisiji "Exkluziv".

Podsetimo, Sofija je jednom prilikom govorila za Kurir, da se što je ona šest godina starija od Luke među njima ne oseća i da su oboje deca u duši.

– Ja jesam starija, ali Luka je neko ko je zaista zreo za svoje godine, tako da se ta razlika praktično i ne oseća. Oboje smo u duši deca, obožavamo da se igramo i šalimo, ali naravno, kad je u pitanju nešto ozbiljno, on čak ume da bude mnogo mirniji i staloženiji od mene i da reši problem jako brzo – istakla je manekenka.

foto: Profimedia

Kurir.rs/exkluziv

Bonus video:

00:09 Sofija Milošević uživa za sve pare