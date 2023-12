SVEDOČENJE BIVŠEG PARTNERA UBICE IZ VELIKOG BRATA: Nije se kajao što je ubio majku, krivio je NJU: JEZIVI DETALJI ZLOČINA

Učesnik prve sezone rijalitija "Veliki brat" počinio je težak zločin. Antal Skendžić je sa 20 godina ubio svoju majku Rozaliju 2007. godine, a dobio je kaznu zatvora od 10 godina.

Ekipa Kurira došla je njegovog bivšeg partnera Dženija Pinters koji je sa učesnikom rijalitija bio u momentima kada je on počinio zločin, godine koje je proveo u zatvoru i nakon njega. Dženi nam je ispričao sve detalje odnosa kao i da li se Antel ikada pokajao zbog ovog stravičnog zločina, njegovom odnosu sa ostatkom porodice ali i gde je on sada i šta radi.

Kako ste su upoznali ti i Antal?

- Upoznao sam ga pre nego što je uradio to što je uradio. Između mene i njega je 10 godina razlike u godinama. Upoznali smo se na jednoj zabavi i onda je on bio kao u žiži interesovanja, sreli smo se na tom događaju 2006. Odmah smo imali odnose jer to tako obično biva.

Kako si reagovao kada si saznao da je ubio majku?

- Bio sam u šoku. Bila je nedelja, bio sam kod mojih. Zvao sam ga, ali je bio nedostupan. Predveče sam otišao na internet i šokirao se. Povukao sam se dok je trajala istraga, posle sam počeo da ga posećujem u Valjevu u zatvoru. Jedini sam ga posećivao.

Kada ste se sreli prvi put nakon što je izvršio takav zločin?

- U sudu. Kad smo kasnije razgovarali rekao sam mu da treba da bude srećan što je dobio 10 godina. Sud je bio izuzetno blag zbog njegovih godina.

Da li ti je pričao kako mu je bilo dok je bio iza rešetaka?

- On je aktom pomilovanja izašao posle sedam godina. U zatvoru je radio u biblioteci, ali je imao mnogo problema sa zatvorencima zbog prirode zločina. Bio sam hladne glave i samo sam gledao šta ćemo i kako ćemo u budućnosti.

Da li ti je nekad rekao da se kaje zbog zločina koje je počinio?

- On se suzdržavao od odgovora. Kad legne da spava i ugase se svetla osećao je užasnu bol, ali se nije kajao. Kad je izašao iz zatvora u početku je bio razuman a onda vratio se na stare staze. Naviko se na slobodu, počeo je da krivi majku zato što je bila loša, alkoholičarka. U njegovom selu je nisu uvažavali, nisu je nimalo poštovali.

Zašto je ubio, da li ti je nekad rekao?

- Trezne glave je rekao da je to uradio iz milosrđa. Sebi je dao pravo da joj presudi, zato što je tripovao da je on reinkarnacija Isusa Hrista.

Šta se u vašem odnosu dešavalo nakon njegovog izlaska iz zatvora?

- Došao je kod mene u Novi Sad i tu je u početku bilo divno, našao je posao čuvara na jednoj farmi u Čeneju, 2015. smo se dogovrili da pređemo u Beograd i da se bavimo prostitucijom. Iznajmili smo stan, radili smo zajedno, onda su nam se pridružili još neki ljudi, formirala se ekipa i onda je njemu palo na pamet da on to sve organizuje, da bude makro. Tu je počeo naš sukob i ja sam otišao. Udario me je, a ja nisam želeo da me ubije. Onda je on pretio mojim roditeljima. Stavio sam tačku na to. Ja sam njega voleo. Kada sam osetio da može da me ubije i da je zatvorsko ludilo krenulo da radi, pobegao sam. Pretio nam je preko telefona, ali je to prošlo.

Šta se desilo sa ostalim članovima njegove porodice, da li su mu oprostili? Da li se čuo s njima?

- On je pretio babi jer nije htela da mu da nasledstvo. Zamislite smelost da traži nasledstvo. Baba ga je prijavila i onda je on bio u bekstvu pet dana, pa su ga uhvatili i bio je u zatvoru šest meseci. Osuđen je. To je bilo 2019. Njegova braća su isto što i on po pitanju seksualnog opredeljenja, ali su prihvatljiviji u porodici iako su slični njemu. Viđao sam razne fotografije kako su oni takođe prerušeni u ženu. Otac mu se obesio neposredno posle saznanja da je on gej. Ubio se u porodičnoj kući. U tom selu ljudi govore svašta, vređali su njegovog oca, žalili ga, omalovažavali i on to nije mogao da podnese. Bio je tradicionalista i to nije mogao da podnese. Ali i njegova braća vole isto što i on, samo nisu tako javno sve to priznali.

Da li znaš gde je sada?

- U Beogradu, čini mi se da radi u nekoj piceriji, a usput radi i mušku prostituciju. Ljudi ne provaljuju da je to on jer se malo maskira, skida neke brkove koje inače nosi, šminka se i tako.

Gde si ti sada i šta radiš?

- Ja nisam pobegao u Nemačku nego sam normalno došao u Holandiju, radim u njihovoj kancelariji za pitanje Zapadnog Balkana. U početku, dok se nisam snašao, radio sam u fabrici za pakovanje ribe. Onda mi se desilo da su me neki ljudi prepoznali preko Vikipedije i evo tu sam gde sam.

