DIJETA LEPE BRENE ZBOG KOJE JE SMRŠALA 17 KILOGRAMA ZA 6 MESECI: Ovo je jelovnik za 5 DANA kojeg se drži godinama i ima TOP LINIJU

Pošle je mnogo vremena otkako je pevačica Lepa Brena (63) vodila borbu sa viškom kilograma. No, i dalje se o tome priča, jer mnoge zanima kako je uspela da dotera liniju Smršala je 17 kilograma za šest meseci. Kada je nakon dijete stala na scenu, bila je to neka nova Lepa Brena i baš takva je došla do muzičkog trona.

Breninu proteinsku dijetu detaljno je analizirala nutricionista-dijetetičar Jovanom Srejić Ferlugom koja je za vas sastavila petodnevni jelovnik.

DAN 1

Doručak: kajgana sa paprikom i pečurkama.

Potrebno je: 2 jaja, ½ šolje pečuraka, ½ šolje paprike, 20 g izrendanog sira, 1,5 supene kašike maslinovog ulja, 50 g mladog sira, so i biber po ukusu.

Priprema: staviti sastojke u činiju, dobro promešati, ugrejati maslinovo ulje u tiganju i sipati sastojke. Lagano pržiti.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovanog mesa, sveža salata od povrća po izboru.

foto: Profimedia

Večera: tuna salata sa susamom.

Potrebno je: 2 šolje kupusa, mladi luk, 10 rotkvica, ½ konzerve tunjevine.

Dresing: 1 kašika ulja, 1 kašika sirćeta/limunovog soka, 1 kašika pečenog susama, 1 šolja jogurta.

Prirema: iseckajte sastojke i dobro promešajte. Prelijte dresingom.

DAN 2

Doručak: salata i 2 kuvana jajeta.Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje šargarepe, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Večera: vitaminska salata sa kockicama mesa.

Potrebno je: 1 šolja rendanog zelenog kupusa, 1 šolja rendanog crvenog kupusa, ½ šolje rendane šargarepe, ½ šolje rendane cvekle, ½ šolje rendane jabuke, 1 kašika maslinovog ulja, limunov sok umesto sirćeta, himalajska so, 100 g grilovanog pilećeg belog mesa.

Priprema: staviti meso u činiju, dodati povrće i rendanu jabuku. Promešati. Sipati ulje i limunov sok. Začiniti.

foto: Kurir/A.J.Panić

DAN 2

Doručak: salata i 2 kuvana jajeta.

Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje šargarepe, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Priprema salate: nakon što promašate sastojke, prelijte ih uljem.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća, po izboru.

foto: ATA Images

Večera: salata.

Potrebno je: 1 šargarepa, 1 krastavac, 1 šolja crvenog kupusa, ½ praziluka, 1 šolja zelene salate, rukole, mladog spanaća, 1,5 kašika ulja, ½ kašike limunovog soka, 150 g grilovane piletine/ konzerva tunjevine, šolja jogurta.

Priprema: Nakon što sastojke isečete do željene debljine, izmiksajte ih i uživajte u zdravom zalogaju.

DAN 3

Doručak: omlet sa brokolijem i sirom.

Potrebno je: 2 jaja, ¾ šolja (70 g) brokolija, 2 supene kašike izrendanog sira, 1 kašičica maslinovog ulja, so, biber, 1 šolja jogurta.

Priprema: propržite komadiće brokolija, pa dodajte umućena začinjena jaja. Lagano prižite i dodajte ostale sastojke.

foto: Mykola Lunov / Panthermedia / Profimedia

Ručak: tanjir potaža od povrća, 150 g grilovanog bifteka, sveža salata od povrća.

Večera: mediteranska salata od tunjevine.

Potrebno je: ¼ zelene salate, 100 g paradajza, ¼ crvenog luka, ½ krastavca, ½ zelene paprike, 20 g feta sira, 20 g maslina, ½ kašike origana, ½ konzerve tunjevine u maslinovom ulju, 15 ml sirćeta/limunovog soka, ½ supene kašike ulja, 200 ml jogurta.

Priprema: promešati tunjevinu, zelenu salatu, paradajz, crveni luk, krastavac i papriku. Dodati sir i masline i jogurt. Dodatno promešati, staviti sir, masline i preliti sirćetom ili limunovim sokom.

DAN 4

Doručak: omlet i salata.

Potrebno je: 2 jaja, 100 g povrća, 1 kašika ulja, 1 šolja jogurta/kefira, 1,5 šolja iseckane zelene salate, ½ supena kašika ulja, limunov sok.

Priprema: umutiti jaja, dodati povrće, ulje, zelenu salatu i jogurt/kefir. Začiniti sa ½ supene kašike ulja i limunovim sokom.

Ručak: tanjir potaža, 200 g grilovanog belog mesa, sveža salata od povrća.

Večera: Cezar salata.

foto: Kurir televizija

Potrebno je: 2 šolje iseckane zelene salata, ½ šolje izrendane šargarepe, ½ šolje izrendane cvekle, tunjevina (½ konzerve od 160 g), 30 g feta sira, 1 kašičica maslinovog ulja, limun umesto sirćeta, himalajska so, šolja jogurta.

Priprema: dodati u činiju sastojak po sastojak. Začiniti uljem i limunom.

DAN 5

Doručak: mafini sa paprikom, pečurkama i jajima.

Potrebno je: 2 jaja, ½ šolje pečuraka, ¼ šolje crvenog kupusa, 20 g izrendanog sira, 1 supena kašika jogurta, 1,5 supena kašika maslinovog ulja, so, biber po ukusu, 50 g mladog sira.

Priprema: zagrejati rernu na 180°C pa podmazati kalup za pečenje mafina sa ½ kašike maslinovog ulja. Prodinstati sitno iseckano povrće na ½ kašike maslinovog ulja na srednjoj temperaturi dok ne omekne, začiniti soli i biberom. U posebnoj posudi umutiti jaja, jogurt, so i biber. Napuniti modlu tako da se svaka pregrada prvo popuni povrćem do pola, pa prelijte mešavinom sa jajima. Na kraju dodati narendan sir i peći 20 minuta ili dok mafini ne dobiju zlatnobraon boju.

foto: Shutterstock

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 g grilovane ribe, sveža salata od povrća.Večera: vitaminska salata sa kockicama mesa.

Potrebno je: 1 šolja rendanog zelenog kupusa, 1 šolja rendanog crvenog kupusa, ½ šolje rendane šargarepe, ½ šolje rendane cvekle, ½ šolje rendane jabuke, 1 kašika maslinovog ulja, limunov sok umesto sirćeta, himalajska so, 100 g grilovanog pilećeg belog mesa.

Priprema: staviti meso u činiju, dodati povrće i rendanu jabuku. Promešati. Sipati ulje i limunov sok. Začiniti.

kurir.rs/blicžena

Bonus video:

00:07 Lepa Brena sa Bobom stigla u Zagreb