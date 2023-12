IVAN MILINKOVIĆ O KONCERTU KOJI ĆE SADRŽATI NAJRAZLIČITIJE ŽANROVE! Čarobno izveo pesmu Elvisa Prislija u studiju Kurira (VIDEO)

Pevač Ivan Milinković gostovao je u emisiji "Pusti brigu", a na samom ulazu u emisiju izveo je prelepu pesmu od legendarnog Elvis Prislija.

Najavio je da se sprema za solistički koncert i da će biti jako širok repertoar, odnosno od tradicionalne muzike, pop, etno, strana muzika, učešće poznate pevačke ženske ličnosti sa kojom će imati duete. Takođe je najavio duvački kvartet, ali i jednog specijalnog gosta, kome nije otkrivao ime.

Voditelja Ljiljana Stanišić bila je znatiželjna, pa je zamolila da se čuje deo reprtoara, a Milinković je na samom početku emisije, spontano, izveo numeri "My way" od Elvis Prislija, a to je zvučaki u najmanju ruku čarobno.

Ovu nenamernu izvedbu, poslušajte u videu:

