"TO PLJUVANJE NA ČELO" Šerif Konjević se ZALETEO NA MLADIĆA koji se popeo na binu i zalepio mu BAKŠIŠ! HAOS! (VIDEO)

Pevač Šerif Konjević na jednom nastupu u Austriji doživeo je neprijatnu situaciju. Naime, dok je pevao svoj veliki hit na binu se popeo jedan muškarac koji je zalepio pevaču novčanicu na čelo.

Šerif, kada je shvatio šta se dešava, zaleteo se na mladića, kojeg je obezbeđenje već obuzdalo, a onda mu poručio.

- Nemoj mi to raditi. To ja ne dam nikome, na čelo, to pljuvanje - poručio je pevač, a onda nastavio sa nastupom.

Ceo događaj ubrzo je postao viralan i počeo da kruži društvenim mrežama.

Inače, pevač Šerif Konjević važi za kralja bakšiša, a jednom prilikom je progovorio o svojim pesmama zahvaljujući kojima je zaradio basnoslovne sume novca.

- Moje pesme su dugo godina pristne na sceni i hvala Bogu dobro me glas služi i to je dar. Kada je u pitanju moja zabava, zabavljam se isto kao i drugi. Ne bih nekoga izdvajao, dragi su mi mnogi, volimo se i poštujemo, maniri su jako bitni, ali pesma čini sve i donese nešto što čovek ne može drugačije - kaže Konjević u emisiji "Nikad nije kasno".

On se dotakao i bakšiša sa privatnih veselja.

- Ne volim o tome da pričam. Ja kada dođem u restoran da ručam, ja zovem konobara prvo da ga počastim. Ako mene neko počasti, svi mi volimo novac na neki način živimo od toga, ali svi u javnosti to potenciraju zbog snimaka sa svadbi, ali mi nemamo sa tim veze. Oni daju taj novac, oni nešto muljaju sa tim parama, ja ne znam niti me interesuje. Ja imam svoj honorar, ja dam sve od sebe i to je to - objasnio je Šerif.

kurir.rs/blic/tiktok: n.nofficiall