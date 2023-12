BIO JE FOLK ZVEZDA, PREOTEO KOLEGI ŽENU I UMRO U 43. GODINI: Šuškalo se i da je bio u vezi sa Vesnom Zmijanac

Pevač Nino Rešić preminuo je 2007. u 43. godini, a detalji iz njegovog privatnog života i dalje intrigiraju domaću javnost. Važio je za velikog zavodnika, ženio se čak tri puta, a imao je i vanbračne zajednice.

Njegov najburniji odnos je bio sa Jasnom Konjević, bivšom suprugom njegovog kolege Šerifa Konjevića.

Mediji su pisali da je Konjeviću preoteo ženu

Jasna i Nino su imali odličan odnos, ali su drugi, kako je tada tvrdio Nino, njima pokušavali da naprave pakao od života.

Na kraju su se rastali, ali su ostali u dobrim odnosima.

- Jasna je bila najveća ljubav mog života. Ostali smo nerazdvojni prijatelji. Dovoljno je da jedno drugo želimo da sretnemo i da okrenemo telefon, i već za nekoliko sati smo zajedno kao da se nikada nismo rastali - pričao je Nino o svojoj trećoj supruzi nakon razvoda, a Šerif Konjević mu je bio bolna tema.

- Pričalo se da sam Šerifu preoteo ženu, iako smo Jasna i ja počeli da se zabavljamo nekoliko meseci posle njihovog razvoda. Tokom prvih godina Jasnine i moje veze govorio je da će biti srećan ako me odnesu u gepeku. Šerif je u nekoliko navrata unajmio dvojicu momaka da me ubiju i to za 20.000 evra. Kao što vidite, nisu me ubili, jer je nudio malo para za moju glavu, a momcima "likvidatorima", kako su mi priznali, bio sam simpatičan", ispričao je tada Nino.

Ljubav sa Vesnom Zmijanac

Za svog života, on je vezu s koleginicom poricao, mnogi smatraju jer je bio džentlmen i nije želeo da se o tome priča u javnosti.

Čak ni njegova ćerka Sandra ne zna detalje tog odnosa, osim da su bili bliski, što je i izjavila u jednom intervjuu za Sveta:

- Po Ninovoj priči znam da je to bila velika ljubav, da je bio zaljubljen u Vesnu, ali ne znam da li su imali vezu ili šta već, meni je rekao da su bili bliski. Pričalo se da je dolazila u Smederevsku Palanku kod deda Zlatka. Ne znam šta je Vesna tačno bila Ninu, ali znam da su bili bliski. Na pitanje da li mi je čudno što ga nije spomenula, rekla sam da možda ne želi da se seća tog dela svog života. U vreme kad je bila najlepša riba na estradi znam da su oni bili bliski, ali ja oca nisam pitala za detalje.

