OVO SE JANJUŠU NEĆE DOPASTI! Sita konačno progovorila, javno otkrila STAV PORODICE AHMIĆ o njegovoj vezi sa Aneli: Brutalna!

Odnos Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, od početka rijalitija "Elita" intrigira sve.

Nakon turbulenta četiri mesaca, njih dvoje su konačno uplovili u ljubavnu romansu i ozvaničili vezu.

Bivši košarkaš je nedavno priznao da najviše strepi od mišljenja Aneline porodice, a sada se upravo ovim povodom, oglasila Sita, Anelina sestra.

- Mi smo istog mišljenja od početka, a to je da oni jednostavno nisu jedno za druga. Ne ponižavam, niti potcenjujem Janjuša, nego smatram da oni kao dva karaktera nisu jedno za drugo. Ali evo, dajmo im vremena, pa ćemo videti -bila je kratka Sita.

Inače, Aneli je nedavno razotkrila Janjuševe namere, te je otkrila da oni po napuštanju rijalita planiraju zajednički život, ali i svadbu.

- Drvence Janjuš i ja planiramo praviti svadbu i to pričamo kad smo nasamo, dogovaramo se i po izlasku ćemo unajmiti stan. Rekao mi je da dva na tri prespavam kod Đedovića i da će onda on otići kod prijatelja ta dva tri dana dok ne nađemo stan iako mi je juče rekao da ćemo možda prespavati ovde a sutradan naći dvosoban stan za mene njega i moju ćerkicu kad bude tu. Planiramo 11. avgust svadbu na Barbosi na Adi Bojani. Volimo se to je nešto neopisivo - rekla je Aneli.

