PEVAČICU MUŽ PREVARIO SA 14 GODINA STARIJOM PA JE PREKLINJAO ZA OPROŠTAJ! 3 meseca posle doveo novu devojku u emisiju

Prava saga pred malim ekranima odvijala se tokom prošle godine kada je pevačica Ivana Šašić javno progovorila o odnosu sa sada bivšim mužem Bojanom Simićem, ali ni on nije ostao dužan.

Nakon što su u javnost dospele razne pojedinosti iz njenog privatnog života, odnosa sa suprugom, ali i samog razvoda zanimalo nas je da li je bilo ljudio iz Ivaninog bliskog okruženja koji su likovali nad ovom situacijom.

- Nisam jedna od onih žena koja će da živi sa nekim i da ga pljuje. Nikad se nisam posvađala sa mužem, pa zvala drugaricu da joj o njemu pričam loše. Sve sam držala u sebi i taržila izlaz, a njega sam hvalila na sva usta misleći da će neka da se zalepi, pa da ga uzme što se na kraju i desilo. Sve sam ostavila za sobom i krenula dalje - rekla je Ivana.

foto: Kurir televizjia

- Žalosno je to što će on ostati samo bivši muž Ivane Šašić. Mnogo puta sam mu govorila da se ne drži moje suknje, već da pronađe sebe jer ako sam sebi valja, onda ću mu i ja valjati, ali nažalost mnogi ljudi nisu sposobni za to.

Bojan Simić, bivši suprug pevačice Ivane Šašić inače je u žižu interesovanja medija dospeo je kada je prošle godine bio učesnik jednog rijaliti programa, a prema pevačicinim rečima on ništa nije ni radio.

On je tada sve vreme u javnost iznosio detalje iz braka sa pevačicom, a neretko se i ona oglašavala kako njegove priče demantovala.

Gostujući u emisiji „Grand Magazin“, Bojan je otkrio detalje iz braka sa Ivanom koje javnost do sada nije znala, a priznao je i u kakvim su bili odnosima.

- Što se braka tiče, on je prekinut prošle godine. Nisam se čuo sa njom, ja sam stavio ne tačku, stavio sam zan uzvika, to je za mene završena priča – rekao je on.

Bojan priznaje i da je on kriv za krah njihovog braka, ali kako kaže nije mogao da prećuti na neke priče koje je Ivana iznosila o njemu u medijima.

- Nismo mogli da se dogovorimo i da se složimo, ja sam učinio preljubu. To sam javno priznao i pričao sam o tome, jesam kriv, zamolio sam je da li može to da mi oprosti i da mi ne prebacuje. Ona nije htela, želela je razvod i ja sam joj to potpisao i onda je nastao medijski rat – rekao je Bojan.

foto: Nemanja Nikolić

Ipak, kako kažu posle kiše dođe sunce, a tako je bar u slučaju Bojana koji je sve ružno ostavio iza sebe i uplovio u novu ljubavnu romansu.

- Odlično sam. Živim život, zaljubljen sam! Mene to nije prošlo, ja sam s tom devojkom bio i pre nego što sam ušao u rijaliti. Ostalo je da ako ne napravim nikakvu glupost unutra da nastavljamo normalno, imali smo dogovor i tako se i desilo - objasnio je Bojan za Grand i otkrio da se već sledeće godine ženi.

foto: Printscreen/grand

-Šta ću?! Vidi, nisam vuk da živim kao samotnjak. Devojka se zove Emina - otkrio je Simić, zbog čega se voditeljka Sanja Ćulibrk našalila: "Da nije možda pevačica? Znači jeste, opet pevačica"!

Podsetimo, Bojan je varao Ivanu sa čak 14 godina starijom Šapčankom, koju je tada ubeđivao da je sa pevačiom u braku samo na papiru.

kurir.rs/grand/preneo: I.L.

Bonus video:

01:29 ZNALA SAM DA KRISTIJANOV BRAK NE FUNKCIONIŠE: Ivana Šašić srećna što je pobegla na vreme iz RIJALITIJA i iznela TAJNE!