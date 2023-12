"ZATVOR I DEVOJKA SU NAJBOLJE REŠENJE ZA MUŠKARCA KOJI PODIVLJA" Rasta otkrio: Marija je ostala uz mene dok sam bio u PRITVORU

Reper i producent Stefan Đurić Rasta postigao je neverovatan uspeh svojim prvim filmskim ostvarenjem „3211“ u kom igra glavnu ulogu i do detalja prikazuje osmomesečno iskustvo iza rešetaka.

foto: Marko Obradović EDGE

On se emotivno se dotakao svog detinjstva, odrastanja u skladnoj porodici akademika, ćerkice Tare, a potom i odnosa s dugogodišnjom devojkom, glumicom Marijom Balaban.

Kako je istakao, neverovatan uspeh filma doneo mu je manjak slobodnog vremena, ali i podstakao želju za novim projektima.

- Skroman sam kada je reč o željama i ne volim da se hvalim, verovao sam u film „3211“ od prvog trenutka. Desio se uspeh koji je prevazišao to o čemu sam maštao zajedno sa svojim fenomenalnim timom. Dok sam bio u pritvoru, pojavila se vest da pišem knjigu i to mi je zazvučalo sjajno. Posle je bio pretres sobe, tražili su tu knjigu, a imao sam samo svesku u kojoj sam pisao tekstove za pesme. Film je sasvim sigurno bio teža opcija, ali se trud isplatio. Zatvor je došao u pravom trenutku, bog me je sasvim sigurno sačuvao od lošijih stvari tim hapšenjem - naveo je Đurić.

S osmehom na licu prisetio se odrastanja sa roditeljima, uglednim profesorima na fakultetu, ali dotakao se i činjenice da nisu bili zadovoljni kada je pre 16 godina počeo da se bavi muzikom.

foto: Stefan Stojanović MONDO

- Nisam razumeo svoje roditelje dok nisam i sam dobio ćerkicu. Iz ovog ugla mogu da kažem da su imali i više razumevanja nego što bih ja imao s obzirom na to da je svakom roditelju važno da dete ima zanimanje od kog će moći da živi. Rep pre dve decenije nije davao nikakve naznake posla iz snova, a kamoli posla koji će doneti beneficije - rekao je reper, i otkrio kakav je otac.

- Trudim se da budem u krugovima ljudi koji žive normalan i prizeman život. Ćerkica Tara je okružena istim tim ljudima kada je sa mnom i jasno joj je šta znači ceniti novac. Neverovatno mi je koliko vodi računa o tome i koliko ima osećaj za to da je materijalno nevažno, ali roditelji i ja vodimo računa da tako bude, i da bude svesna i skromna - naveo je Rasta, i priznao da su mu ljubav i podrška emotivne partnerke Marije dosta pomogle da sazri.

- Zatvor i devojka su najbolje rešenje za svakog muškarca koji podivlja. Marijina podrška mi je mnogo značila s obzirom na to da je ostala uz mene kada su se dogodile nemile situacije s pritvorom, ali i kad sam izašao i imao nanogicu. Naša ljubav je krenula spontano i održala se razumevanjem i poštovanjem. To je ona ljubav o kojoj maštate kao klinci, ali ne bih mogao da izdvojim jednu stvar o našem odnosu i njoj jer ljubav s takvom devojkom zaslužuje knjigu - zaključio je Đurić.

Kurir/Alo/ Prenela. A.T.