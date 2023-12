OVO JE STOJIN MUŽ ZBOG KOGA SE KOLIMA ZAKUCALA U BETONSKI ZID! Godinama im ljubav cveta, a ovo je tajna uspešnog braka

Stoja Novaković prvi put se udala sa samo 16 godina, a sa već 17 je rodila svoje prvo dete.

foto: Printscreen/Pink.rs

Ona je već 10 godina u braku sa Igorom Jovanovićem, arhitektom, kog nije često pokazivala u javnosti.

- Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumijevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom , rekla je Stoja pre nekoliko godina.

foto: Printscreen

Stoja je istakla da je Igor vrlo pažljiv i da joj stalno kupuje poklone i priređuje iznenađenja, a da beži iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta".

Novakovićeva nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbuletna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jedno zaletela u betonski zid kako je ne bi ostavio.

foto: Printscreen

- Zaletela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostajanje kod mene , ispričala je Stoja pre nekoliko godina.

Ono što je interesantno je to da je Igor nedavno napravio profil na društvenoj mreži Instagram. Sudeći po fotografijama koje objavljuje Igor redovno posećuje teretanu, iako je u zrelim godinama, što je za svaku pohvalu.

Kurir.rs/ N.V.

