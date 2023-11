JANA TVRDI DA NE PRIČA SA STOJOM, A OVO ONA KAŽE! Folkerka bez dlake na jeziku rekla šta misli i o Karleuši i Prijovićki

Stojanka Stoja Novaković ili Stoja Institucija, kako su je fanovi prozvali, nakon višedecenijskog rada i postojanja i dalje se veoma dobro kotira na regionalnoj estradnoj sceni.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njeni hitovi su neprolazni, žive kroz generacije, a Stoja i dalje fura svoj fazon. Odavno je prestala s dijetama, prepušta se uživanju u jelu, ali zbog toga je njeni fanovi još više vole.

- Shvatila sam da je veoma bitno biti i ostati svoj. Ufurala sam se bila u neke dijete, pa pomislila, ako ne budem pazila, kako će se to sve odraziti na moju karijeru, ali sam na kraju shvatila da sam bitna samoj sebi, da treba prvo sebi da ugodim, da mi bude lepo. A moji fanovi me podržavaju u tome. Nekad sam debela, nekad sam mršava. Ali, jedno sigurno znam, kada bih se ponovno rodila, ništa ne bih menjala. Ja sam tu da narod zabavljam, a ne da glumim neku mršavu manekenku - rekla je na početku razgovora.

Tu je i vaša neizmerna energija.

- Za tu pozitivnu energiju zahvalna sam svim svojim prijateljima s kojima se godinama znam, družim, bez ikakvih međusobnih interesa, zavisti, ljubomore. A kada dođem na nastupe, pa vidim sve te divne ljude, publiku koja me godinama prati, ceni, voli i poštuje, srce mi se napuni tom pozitivnom energijom.

foto: Printscreen

Veoma ste aktivni i na društvenim mrežama?

- Možda se to vama samo tako čini. Ima me, ali mladi me kritikuju da me nema dovoljno. Non-stop mi pišu, prilaze na nastupima i mole me da budem više aktivna, da malo više prikazujem svoj privatni život. Kažu kako ih svaka moja objava veoma razveseli, jer sam u svakoj iskrena i opuštena, bez filtera i kojekakvih utezanja i zatezanja. Ja stvarno ne znam šta bih mogla da izmislim da budem baš toliko interesantna. Gledam da bude sve to prijatno, da ne bude sramotno, ako ne ide uz mene. Ali, uglavnom sam tu.

Znači da vam ide dobro u životu?

- Svakom dobrom čoveku treba da ide dobro u životu. Ja nisam ljubomorna, nisam zavidna, nisam zlobna. Kada vidim neku dobru žensku, dajem joj kompliment, ako je neko zgodan i atraktivan, onda to i pohvalim. Volim kad dajem komplimente, kako ženama, tako i muškarcima, ali sve je to zaista bez bilo kakvih zadnjih namjera.

Jesu li vam se žene udvarale?

- Svakako da jesu. Upravo mi se pre desetak dana desilo na jednom nastupu u bekstejdžu. Sedela sam u društvu, bilo je tu i muškaraca i žena, a jedna od njih mi je rekla: “Jooj, Stojo, da sam barem malo lezbijka, ja bih te odmah spopala i bila bi moja“. Iako sam se od srca nasmejala, rekla sam joj da nisam iz te priče.

foto: Dragan Kadić

U poslednje vrijeme ste često na selu gde imate kuću.

- Da, veoma sam često i rado u mom selu. Tamo sam stvarna ja. Obrađujem zemlju, jedem domaću hranu. Tu imam mnogo prijateljica s kojima spremam zimnicu, sad sam upravo pravila paprike, kupus… pečemo domaći krompir, piletinu. Ma tamo mi je sve potaman. Imam odličan odnos s komšijama, za njih nisam Stoja s estrade, već Stoja njihova komšinica.

foto: Printscreen/Instagram

Kako gledate na uspeh Aleksandre Prijović?

- To je jedna skromna divna devojka, odlična pevačica. S razlogom je uspela, jer takve poput nje i zaslužuju uspeh i sve blagodati koje estrada donosi.

foto: Printscreen Instagram

U poslednje vreme Janu često pitaju za vas, ali ona uvek da veoma kulturan odgovor.

- Ne znam zaista zbog čega sve to? Jana je moja kolegica, žena odlično radi svoj posao, bori se kao i svaka od nas. Nas dve nismo imale nikakvih međusobnih problema i sve je među nama čisto.

foto: Printscreen/Instagram

Vaše mišljenje o Jeleni Karleuši?

- Ja tu ženu baš, baš mnogo volim. Ona je za mene naša vanserijska priča, žena s druge planete. Da me pogrešno ne shvatite, ali Jelena Karleuša ima m*da da kaže sve što misli, da pomera granice koje niko nije do sada pomerio. Volim žene koje su jake, hrabre, koje gledaju napred u daleku budućnost.

Kurir/Express

Bonus video:

00:13 STOJA NE LIČI NA SEBE, SVI SE PITAJU ŠTA JOJ SE DESILO! Koleginica je snimila u skroz opuštenom izdanju!