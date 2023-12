ZADESILA GA NOVA TRAGEDIJA POSLE LAĆINE SMRTI Futa za Kurir na bolnu godišnjicu: Nisam hteo da idem dalje, zakomplikovalo bi se...

Na sutrašnji dan, pre godinu dana u ranim jutarnjim satima, ekipa Hitne pomoći je na ulici u Izraelu zatekla u besvesnom stanju Milana Laću Radulovića.

Nedugo zatim, na putu do bolnice je i zvanično proglašen mrtvim. Vest o iznenadnoj smrti sina Marine Tucakovića i Aleksandra Fute Radulovića, koji se u međuvremenu vodio kao nestala osoba, u domaćim medijima se pojavila nedelju dana kasnije.

foto: Zorana Jevtić

Milanov otac i dalje ne može da se oporavi od porodičnih tragedija koje su ga zadesile za kratko vreme. Prvi sin Miloš preminuo mu je u decembru 2008. U septembru 2021. preminula mu je i supruga Marina, a godinu i tri meseca kasnije ostao je i bez drugog sina Laće. No, nesrećama tu nije bio kraj.

Kako nam je ispričao Futa u emotivnoj ispovesti, u međuvremenu je ostao i bez oca.

foto: Stefan Stojanović MONDO

- Kao što znate, mene su zaređale porodične tragedije jedna za drugom. Prvo Marina, pa Laća, a u međuvremenu je preminuo i moj otac. Šta da vam kažem, znate i sami kako mi je... Tugujem... Trudim se da živim i ostanem u nekoj normali i da sredim život na neki drugi način i da krenem normalno da živim. To još uvek traje. Danas ćemo posetiti i njegov grob, a sveštenik će održati i godišnji parastos - potresnim rečima započeo je proslavljeni kompozitor za Kurir.

Radulović je istakao da mu je jedini spas u crnoj svakodnevici rad na novim muzičkim projektima.

- Rad na muzici i moje angažovanje u filmu "Nedelja" mi skreće pažnju da ne vrtim razne filmove u glavi, što nije normalno. To je nešto kreativno, radim bilo šta drugo, samo da mi skrene pažnju sa ovih normalnih dešavanja oko mene. Ne znam kako to drugačije da objasnim. Nešto drugo ne bih mogao da radim. Ali ovo je vezano za muziku, koja mi je iznad svega. Ona mi je pomogla od početka - priznao je Futa.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Michael DeFreitas / robertharding / Profimedia

S obzirom da su se u medijima pojavljivale razne spekulacije i teorije o Laćinoj smrti u Izraelu, interesovalo nas je i da li on posle godinu dana, ima neke nove informacije o tragediji koja je potresla celokupnu estradu, ali i region.

- Nikakve nove informacije oko Laćine smrti nemam, niti mi je bilo ko šta javio. Ja nisam ni hteo da idem dalje u te neke priče oko svega toga, da se to ne bi iskomplikovalo u mojoj glavi. Sad je i tamo u Izraelu situacija takva kakva je. Nisam hteo da sebi komplikujem život još više. Ja sam to sebi tako zacrtao jednostavno od kako se to desilo i tako će i da ostane. Nažalost, ništa ne može da se popravi - zaključio je na kraju tužnim glasom Radulović.

foto: Nemanja Nikolić

foto: Kurir

01:00:37 REALNA PRIČA - MILAN LAĆA RADULOVIĆ - IN MEMORIAM - 20.12.2022.