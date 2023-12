"BOGU HVALA, DOBRO SAM SE UDALA" Pevačica prespavala kod njega, ujutro svekrva svima javila da joj se sin OŽENIO! NIJE MOGLA NAZAD

Sanja Đorđević svojevremeno je izjavila da joj je muž Petar Đorđević, kada ga je upoznala bio ružan, a onda se zaljubila u njega. Ljubavna priča fudbalera i pevačice desila se potpuno neočekivano, nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Par ima ćerku ćerku Ivanu, koju ne zanima estrada i posvetila se svom obrazovanju.

- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad - ispričala je Sanja Đorđević jednom prilikom.

foto: Zorana Jevtić

Sanja se na vrhuncu karijere povukla sa muzičke scene, a mnogi su ovu njenu odluku doveli u vezu sa udajom za isuviše bogatog muškarca.

- Godinama sam se aktivno bavila muzikom, bila na turnejama širom Evrope, a suprug je takođe bio u sportu i uvek smo bili razdvojeni po nekoliko dana. Dešavalo se da to nekada bude i ceo mesec. Onda je došao period kada smo nekoliko godina stalno bili zajedno, maksimalno posvećeni jedno drugom, i tako je bilo sve do leta 2016. godine. Tada je Perica počeo da sarađuje s jednom švajcarskom kompanijom koja štiti interese igrača i zbog posla je morao da ode u Sloveniju, u Krško – rekla je Sanja jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

– Mislim da moj brak ovako lepo funkcioniše baš zbog toga što smo suprug i ja često razdvojeni. Kad su muž i žena stalno u kući zajedno, onda dođe i do prezasićenja, sitnih svađa i sličnih gluposti. Svakom čoveku prija kada se malo odmori i posveti se sebi.

- Bogu hvala, pa sam se dobro udala. Bolje muž da me izdržava nego da me posećuje u ‘Lazi’. Šalim se, uvek sam imala podršku u suprugu i to mi je stvarno mnogo iznačilo - izjavila je folkerka svojevremeno za Kurir.

