ZARAĐUJE OZBILJNE PARE, A NEMA NI SREDNJU ŠKOLU! Ela Dvornik batalila obrazovanje, otkrila RAZLOG njene odluke: Osuđivali su me

Hrvatska infeluenserka Ella Dvornik, ćerka legendarnog pevača Dina Dvornika, kako je jednom prilikom izjavila nema završenu srednju školu a razlog je njena karijera.

foto: Prinstscreen/ Instagram

Ella je otkrila nedavno na jednoj konferenciji da nikada nije završila srednju školu, te da je napustila Privatnu umetničku školu u Zagrebu kad je bila drugi razred kako bi snimala seriju "Rođaci".

- Sve vreme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala da nađem nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vreme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - rekla je Ella.

Serija "Rođaci" nije ugledala svetlost dana, tj. nikada se nije počela prikazivati.

foto: Printscreen/Instagram

Ella je sa svojim roditeljima 2006. godine snimala rijaliti šou "Dvornikovi", koji se emitovao jednu sezonu.

Influenserka se sa samo šestnaest godina fotografisala za magazin za muškarce "Klik". Na naslovnici je pisalo "Oprosti mi, pape", a na nekim od fotografija Ella se pojavljuje samo u donjem vešu, pri čemu joj jedino kosa prekriva gornji deo tela.

Zatim se odlučila baviti muzikom. Snimila je nekoliko pesama, među kojima su "Rođeni u krivo vrijeme", "Vrati mi sve" i "Hentai". U međuvremenu je postala influenserka, a muzici se vratila nedavno.

foto: Printscreen/Instagram

Objavila je album pod umetničkim imenom Alterella. Multimedijski projekt stvaran godinu dana ugledao je svetlo dana u obliku albuma "Teška vremena za sanjare" čiju muziku i tekst svih pesama potpisuje Ella.

Kurir.rs/ Telegraf / preneo N.K.

