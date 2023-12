"DOBRO RAZMISLI" Svekrva Verice Rakočević otkrila kako je reagovala na brak sina sa 35 godina starijom kreatorkom: Bila sam...

Modna kreatorka Verica Rakočević godina uživa u braku sa svojim suprugom Veljkom Kuzmančevićem.

Verica je od svog supruga starija 35 godina, a njena svekrva je pre nekoliko godina za domaće medije otkrila kako je reagovala kada je saznala za sinovu vezu sa kreatorkom.

foto: Dragana Udovičić

"Dolazim ja sa posla, Veljko se vratio sa Zlatibora bez stvari. Ja ga pitam: 'Veljko, gde su ti stvari?', on kaže: 'Ja se vraćam ponovo za Beograd'. Pitam ga zašto, a on kaže: 'Ja sam došao da ti kažem pre nego što se sazna i pre nego što novine počnu da pišu da sam ja u vezi sa Vericom'. Ja sam tu zatečena. Naravno, pričali smo o tome, ja kažem, ako je to to što ti tražiš, da te neko razume, da ste se našli, da nekog voliš, onda u redu. Ako je nešto drugo, onda dobro razmisli. Ja sam spremna da novine pišu, da me na poslu pitaju, da me gledaju ulicom kad idem, a jesi ti spreman da će tebi da se dešava to i još mnogo gore? On je rekao da jeste, sutradan je otišao i tako je ta priča krenula", ispričala je Veljkova majka u emisiji "Dok anđeli spavaju" i otkrila da nije znala na koji način da to saopšti svom suprugu Lazaru, Veljkovom ocu.

foto: Petar Đorđević

"Lazar je bio na Zlatiboru, ja nisam sad znala kako to da mu kažem, on nije zdrav čovek da mu saopštim tek tako. Međutim, on je osetio da imam nešto da mu kažem. Rekla sam mu, on je odmah rekao: 'Pa šta ima, veze, to nije ništa'. I jako je voleo Vericu. Uvek je stvarno bio prema njoj 'gde si, snajo moja, šta radiš', često je znao da je zove. Znao je on njih da zove kada se ne javljaju, da vidi šta rade. Verica je, svi znamo, ko je i šta je, a ja ne ulazim u njihov odnos, ne pitam, više nisam pitala od prvog puta, oni znaju. Kad su srećni, srećni su, kad nisu, ja ne znam i gotovo", rekla je Veljkova majka.

Verica je nedavno u istoj emisiji pričala o odnosu sa Veljkovim roditeljima.

foto: ATA Images

"Zaista sam imala sreću kada su Veljkovi roditelji u pitanju. Njegov pokojni otac Lazar je bio divan čovek. Veljkov tata je bio slikar, majka Dušanka mu je ekonomista, radila je u SUP- u, sada je u penziji. Mlađi su od mene - otac četiri, mama dve godine. Veljko je baš ovakav zbog svojih roditelja. Nije uobičajeno da se sin jedinac oženi sa 35 godina starijom, a da njegovi roditelji ne kažu 'ne' ili 'nećeš'. Znali su da ne mogu da mu zabrane. Njegova majka je bila svesna da ćemo biti u novinama, a njegov otac me je gledao kao svoje dete. Kada smo boravili u Vrdniku, kada bi neko pozvao Lazara on bi rekao 'ne mogu sad, tu su mi deca', misleći na mene i Veljka. Ja sam ga zvala Laki, bio je fantastičan. Veljku je rekao da bude srećan sa ženom koju voli i da ne treba na silu da se ženi da bi imao dece", izjavila je kreatorka.

Mnogi su im predviđali brodolom

Venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića te 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno.

foto: Dragana Udovičić

Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih 35 godina, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M

Bonus video:

02:34 VERICA RAKOČEVIĆ I NJEN MUŽ U OPUŠTENOM STANJU NA AVALI! Uživaju u čarima prirode, a evo šta o tome kažu komšije