BRENA POSTAVILA USLOVE ORGANIZATORIMA U HRVATSKOJ! Zakazala treći koncert, a ovo su ŽELJE koje moraju da ispune

Lepa Brena je nedavno priznala da će pevati onoliko večeri koliko se arena rasproda, ali pod uslovom da pravi pauzu između koncerata.

Brena je rasprodala dva koncerta u Zagrebu, te zakazala i treći. Koncerti su zakazani za početak decembra 2024. godine, a nije isključeno da će ih biti i više od tri.

- Pevaćemo u zagrebačkoj Areni dokle god ih budemo punili. Naravno, radićemo to sa nekim pauzama. To vreme kada sam postizala rekorde, to je bilo vreme između 1982. i 1990. godine. Imali smo 31 dan uzastopce svaki dan nastup. Zatim pevala sam 17 dana u Sava centru... U ovim godinama smatram da ne treba juriti nikakve rekorde više, niti juriti neke cifre. Hoću lepo da radim, da u tome uživam, da nisam premorena. Možemo raditi eventualno dva koncerta zaredom, a onda sutradan sledi pauza, da se resetujem. Ne mogu ni mlađi oko mene da izdrže taj tempo. Ja sam ozbiljan maratonac, kao što vidite, koliko godina radim... I profesionalac - rekla je Brena nedavno za domaće medije.

Podsetimo, Lepa Brena se pojavila u zagrebačkoj areni početkom decembra ove godine kada se pridružila na bini Aleksandri Prijović, te napravila uvertiru u svoje nadolazeće spektakle.

