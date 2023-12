"TO SU LJUDI KOJI ZNAJU DA STE VI ZLATNA KOKA" Lepa Brena o usponima i padovima saradnicima pa otkrila da bi volela da je muškarac

Lepa Brena danas se pojavila na snimanju jednog novogišnjeg programa. Pevačica je stigla u kežual varijanti, farmerkama i majici, međutim kada je ušla u studio za potrebe snimanja Brena je obukla šljokičasto odelo i zasenila sve prisutne.

Nakon što je ispozirala fotoreporterima stala je pred novinare i progovorila o raznim temama.

foto: ATA Images

Brena je otkrila i da bi više volela da je muškarac, jer je njima sve mnogo lakše nego ženama.

- Doživela sam u svojoj karijeri, da ili žele da vas stave neko pod svoje, da budete njegova, da vama upravlja. Nije to menadžer, ne znam kako to da nazovem. To su ljudi koji znaju da ste vi zlatna koka, da imate zaista dobre rezultate. Da vas ograniče. Veoma mlada sam odlučila da ne budem ničija, jer uvek se svi pitaju čiji ste. Uvek treba biti istrajan, uporan. I kada je teško, prosto, čovek se isplače, klekne, plače jedno veče, a već sledeće veče ne možeš više da plačeš zato što moraš da nastaviš dalje, to je život - rekla je Brena, pa nastavila:

00:39 Izjava Lepe Brene

- Mislim da je veoma važno da naučite od tih uspona i padova, kad vas boli grlo, stomak, kada rađate decu. Nijedan muškarac ne mora da se odrekne svoje karijere da bi bio devet meseci trudan. Taj duševni bol kada rodite dete, pa morate da ga ostavite sa mesec, dva, jer morate da idete da radite. To je sve život. Međutim, ako me pitate da li bih ja sada sve to ponovo uradila, rekla bih nikada više u životu. Ja bih volela da budem muškarac, koji ne mora da se odriče nego samo ideš napred, ideš napred. Prođe jedna devojka, dođe druga. Muškarcima je milion puta lakše. Zato sam uvek na strani pravih muškaraca i pravih žena.

Kurir.rs/ M. J.

Bonus video:

00:15 Lepa Brena se uvalila u fotelju