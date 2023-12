"SVI PEVAJU MOJE PESME A NIKO NE ZNA KO SAM JA" POVRATAK NA MUZIČKU SCENU: Goga Filipović nakon 17 godina ekskluzivno za Kurir

Goga Filipović bila je vrlo popularna pevačica početkom 2000, ali je odjednom odlučila da se povuče i to 2006, kad je objavila megahit "Dostupan". Snimila je pet albuma, od toga dva za "Grand produkciju", na kojima je bilo nekoliko hitova koji se i danas slušaju.

Pre nekoliko dana ljudi su na društvenim mrežama počeli da pišu kako se Goga vratila na muzičku scenu i snimila nove pesme, pa smo odlučili da je pozovemo i intervjuišemo.

foto: Nenad Kostić

Gde ste bili i šta ste radili ovih 17 godina?

- Bila sam u Beču, gde inače živim više od 30 godina. Nije me bilo jer mi je jednostavno tako došlo, ne znam ni sama. Nakon poslednjeg albuma iz 2006, imala sam utisak da to nije dovoljno dobro prošlo, na terenu sam to osetila. Moglo je biti bolje i donela sam odluku da neću ništa da snimam. To je sve trajalo do 2013. godine. Onda sam na jednoj pumpi upoznala, preko mog menadžera, mladog autora Sašu Lazića. On mi se sav oduševljen obratio, tek je tada počinjao, i kaže kako voli moje pesme i da bi rado uradio pesmu za mene. Rekla sam mu što da ne. Onda je stigla pesma "Prva ljubav" i ja sam pristala da je snimim, ali je nigde nisam promovisala.

foto: Nenad Kostić

Jeste li nastupali u međuvremenu?

- Da, radila sam, ne mogu da kažem da nisam. Imala sam nastupe, ne kao ovi što se hvale kako rade svakog vikenda, ali radila sam. Sa ekrana i snimanja sam se povukla, ali sam se bavila muzikom. Meni ljudi kažu "pa što nisi snimala više", a ja se mislim "pa, ljudi, je l' znate koliko sve to košta".

Koliko je koštalo da se snimi jedan album u to vreme? Više od 30.000 evra?

- Mnogo više, verujte mi na reč. To su sve bili visokobudžetni albumi.

foto: Nenad Kostić

Dosta mlađih koleginica uradilo je takozvane kavere vaših pesama. Kako gledate na to?

- Pre korone, vidim ja da je kaver neki uradila pevačica iz Sarajeva, s mojom pesmom "Kad prestanem da volim". Ona uopšte nije navela da je to moja pesma, da sam ja to pevala, već kao da je pesma njena. I ja se pitam kako je mogao Bosanac to da uradi, jer on je radio tu pesmu. A on čovek nije imao pojma. Onda odem ja i uradim kaver za istu tu pesmu. Posle je došla korona i ja se ugojim 12 kilograma, opustila sam se, mislila sam - to je to, kraj sveta. Prošla korona, ljudi počeli da rade, a meni se ne radi. Onda su masovno počeli da se snimaju kaveri s mojim pesmama. Čujem te ljude koji snimaju kavere kako kažu "mi ulažemo u karijeru". A oni zapravo idu na proverene pesme. Uzmu velike hitove i kao "ulažemo u karijeru". Oni ne znaju šta znači ulaganje u karijeru. Pa samo tekst za tu pesmu mene je tada koštao 2.500 evra. Kakvo crno ulaganje u kavere. Mene često pitaju što nisam snimala spotove, ali to tad nije moglo. Odakle para za sve to?! Mnogo je lakše sada.

foto: Nenad Kostić

Ljudi vas vole, iako vas dugo nije bilo. Jeste li videli na društvenim mrežama koliko se piše o vama i vašim pesmama?

- To je istina. Kad sam objavila ove poslednje dve pesme, vi ne znate kakve su poruke meni stizale. Nijedna loša reč, ja sam tek sad shvatila koliko me ljudi vole.

Manje ste nastupali u Srbiji nego što ste radili u Bosni ili Evropi, Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj...

- Ja sam mislila da mene niko ne sluša ovde, da u Srbiji niko ne zna moje pesme. U Srbiji nikad nisam nastupala, samo u Šapcu jednom, kao klinka. Švajcarska je u to vreme bila najjača za rad nas pevača. Ali Srbija tad nije bila popularno tržište kao sada.

Kako ste se upoznali sa suprugom? Kažu da imate dobar brak...

- Za Jovicu sam se udala 1991. Moj suprug je bio blizu mene, u Bijeljini, i tu smo se upoznali. On je živeo u Austriji i onda sam otišla tamo s njim, rodila sam ćerku 1992. Imam ogromnu podršku supruga ceo život. Ne znam kako bih sve sama. Nisam radila do 1997, tada sam počela da nastupam u dva lokala u Beču, onako kao amater, a 1998. izdala sam album "Ima ima dana".

foto: Nenad Kostić

Kako ste se upoznali s Bosancem? On je zaslužan za početak vaše karijere i pesme?

- Spojio nas je vlasnik jedne produkcije i tako smo uradili prvi album. Kasnije sam otišla kod Perice Zdravkovića, koji mi je uradio drugi album, pa posle toga kod Gorana Ratkovića Raleta. Tad je bilo toliko hitova... Stoja, Jana, Olja Karleuša, ja. Tako sam došla i do "Granda".

Zašto ste izbegavali pojavljivanje na televiziji?

- Tad je bilo neko drugo vreme. Sejo Kalač i ja smo u isto vreme izdali albume. On "Ala ala" a ja "Moja ružo". I eto, ja tad nisam htela da se eksponiram previše. Ja sam skromna i malo stidljiva.

Mnogi su vas upoređivali sa Stojom, Šemsom, Indirom. Je l' vam to smetalo?

- Ne. Ja sam dete koje je raslo uz Južni vetar. Znam da su pričali da kopiram Stoju, ali to nije tako. Nas je Rale producirao i to je tako zvučalo, mi smo stilski iste. Uvek pevam isto, ne foliram. Ima sad ovih što se vade na loše ozvučenje. Ja sam samo dva puta otkazala tezgu jer mi stvarno nije bilo dobro. Sećam se, jednom došla ja na nastup, a Mitar Mirić mi kaže: "Šta ti je, familijo, imam ja neke tablete" (smeh). On je familija mojoj svekrvi inače.

Vaše pesme se mnogo slušaju, a retko ko zna kako vi izgledate i da su pesme upravo vaše.

- Da, meni se desilo da sam otišla na nastup i jedan čovek me pitao: "Šta uopšte pevaš ti?" Ja stala, razmišljam. I on kaže: "Pa koje su vaše pesme?" Ja nabrajam: "Ti ako odeš", "Moja ružo", "Pukni, čašo" i, kad sam rekla "Sve sam tebi dala", on kaže: "Ta pesma ti je mega hit u Zagrebu". Ja ga gledam i mislim se: "Ma, kako da ne". To je bio čuveni Miroslav Rus. I meni onda zakažu nastup u Hrvatskoj, ali ne napišu samo moje ime i prezime na plakatu nego i stih "Sve sam tebi dala" i stave moju sliku. Dolazimo mi tamo i kaže moj klavijaturista: "Šefice, je l' ovde večeras nastupa Brena?" Gledam sad Teu i Prijovićku, jako mi je drago i to me sve podseća na taj moj period. Ljudi su slušali moje pesme, a nisu znali kako se zovem i izgledam.

foto: Nenad Kostić

Šta mislite o Tei, Priji i Milici?

- Ma, to je ludilo šta rade. Svaka im čast. Meni je zbog Prijovićke mnogo drago. Sve su mi divne.

Da li vam je nekada smetao neki naslov ili nešto, pa ste se zbog toga razočarali u sve ovo?

- Jeste, desilo se jednom. Tad su me i kumovi i saradnici zvali, a niko ne sme da me pita jer je bio naslov "Goga prevarila muža s njegovim najboljim drugom". To je bilo strašno. Pozovem ja tako tu novinarku i kažem: "Pa šta bi ovo?", a ona kaže: "Pa, Gogo, niko neće da čita kako je Goga fina i dobra". I ajde, šta ću, prošlo je i to. Koji su vaši planovi? - Nastavljam gde sam stala, kako će biti, ne znam. Plan je da se vratim na scenu, da nastupam i konačno da ja pevam svoje pesme.

foto: Kurir

Marko Jović / Ivan Ercegovčević

