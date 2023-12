OVAKO IZGLEDA DEČKO GOCE TRŽAN HAPŠEN U AKCIJI KRABA! Dejan ŠEIK krivac je za koncert za jednu osobu, a evo šta je pričala o njemu

Biznismen Dejan Dragojlović 2001. godine kupio je sve karte za koncert Goce Tržan u Sava Centru, kako bi njegova tadašnja devojka pevala samo njemu.

To je bilo sve o čemu se pričalo tih dana, a posebno onda kad se nakon ove situacije oglasio njen bivši menadžer Gane Pecikoza, pa izneo tvrdnju da je "koncert za jednu osobu" bio marketinški trik. Goca i Gane Pecikoza prekinuli su saradnju nakon njegovih izjava o navodnom marketinškom potezu pevačice. Inače, Pecikoza je Goci bio menadžer, ali i kum.

Međutim, pevačica je jednom prilikom i sama progovorila na tu temu.

- Da je to istina mislim da je novinarski posao da odeš u Sava Centar i da pitaš kada su sklonjene karte za Sava Centar. Za prvi dan. Karte za prvi dan Sava Centra sklonjene su dva dana posle zakazivanja koncerta. Toliko o marktinškom triku. U tom trenutku ja sam izdala album "Želim da se promenim". Radila sam utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene. Za mene kao ženu - objasnila je Goca u emisiji "Iz profila".

Dejan je pažnju javnosti ponovo privukao kada je bio hapšen tokom operacije "Kraba" zbog navodnih malverzacija sa nabavkom uređaja u Institutu za onkologiju i radiologiju. 2016. godine Dragojlovića je sud oslobodio ovih optužbi.

Bivši dečko Goce Tržan ostavio je u njenom životu, pored lepih uspomena i ozbiljne traume. Naime, iako nikada nije imenovala osobu pored koje je pretrpela ozbiljno nasilje, Goca, koja je o tome govorila još 2017. godine, istakla je da je u svom emotivnom životu imala izuzetno težak period pre braka sa Ivanom, a mnogi su u tome prepoznali upravo Dragojlovića.

- Ne zanima me da li se on našao u priči, nije to nešto što me brine. Da sam htela da se zna ko je on rekla bih otvoreno, to je deo mog života, moje ličnosti, onoga što smatram da sam preživela i da me je nečemu naučilo. Nije bitno ko je to uradio nego da sam preživela i kako sam se izborila - govorila je Goca tada za medije.

