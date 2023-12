"DOK SAM DOBIJALA BATINE, MISLILA SAM DA ME VOLI" Goca Tržan o stravičnom nasilju: Prvo je bilo koškanje, pa davljenje...

Goca Tržan priznala je javno da je varala nekadašnjeg partnera, a, kako ističe, to se desilo pre mnogo godina.

Goca Tržan, poznata pevačica, javno je priznala da je nekada varala svog tadašnjeg partnera, naglašavajući da se to dogodilo pre mnogo godina.

Govoreći o svojim pesmama, Goca je istakla da se ne može svesti na jednu pesmu, jer mnoge od njih sadrže različite delove njenog života, posebno one koje su povezane sa ljubavnim iskustvima i emotivnim izazovima.

- Ne mogu sebe da svedem na jednu pesmu. U mnogo pesama je ugrađeno mnogo delova mog života. Znaš? Delova mojih srećno-nesrećnih ljubavi. Dok sam snimala pesmu i album "Zagrli" raskidala sam sa jednim dečkom, a već sam bila u vezi sa drugim. Dr**a, raspad! Istina je, varala sam partnera. (smeh) To je to... Bila sam devojka, igrala sam se - izjavila je Goca za "Blic".

Uvek krajnje iskrena, prvačica nije krila da je odrasla u skromnim uslovima, ali sigurna je da su ljubav i nežnost koje je ponela iz roditeljskog doma nešto najvrednije čime može da se pohvali.

- Moji roditelji su stvarali zajedno, rasli su zajedno, nisu imali ništa. Živeli su u jednoj sobici kod tetka-Ljube. Onda je moj tata dobio stan od vojske, od 42 kvadrata, na osmom spratu bez terase. Zvali smo ga golubarnik. U tom stanu sam sa svojom porodicom živela do 18. godine, ispričala je svojevremeno jedna od najpopularnijih pevačica na pop-sceni.

Svojevremeno je ispričala kako je imala problema sa zlostavljačem.

- Da se razumemo, ne radi se o mom bivšem mužu, kaže Goca aludirajući na Ivana Marinkovića. Tuga, neverica i bol nisu mogle da nadjačaju ljubav, makar ono osećanje za koje je Goca mislila da je ljubav.

- Posle prvog udaraca sam se borila, onda sam otišla, a potom sam se vratila. To je isprva bilo koškanje, unošenje u facu i onda davljenje. Nije ni bilo jutra pošto nisam spavala. Bilo je strašno, to je bila ozbiljna patologija. U nekim trenucima nas je ta agresija spajala na neki način, misliš da je to ljubav, a izvinjava ti se da više nikada to ne bi uradio, priča Goca i dodaje:

- Dok sam dobijala batine, mislila sam da me voli. U stvari, mislila sam da će me zavoleti ako ga promenim. Ali onda sam shvatila da nijedna žena neće uspeti da promeni muškarca - rekla je Goca za "Kutak.net".

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

