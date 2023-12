EVO KAKO IZGLEDAJU ĆANIN SUPRUG I SIN: Pevačica porodicu krije od očiju javnosti "Njegovi drugari nisu znali da sam mu ja mama"

Pevačica Stanojka Mitrović poznatija pod nadimkom Ćana već decenijama hara našom muzičkom scenom.

foto: Kurir Televizija

Ipak, svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti, te malo ko zna kako izgledaju članovi njene porodice. Njenog sina i supruga smo imali prilike samo nekoliko puta da vidimo na nekim događajima, a ekipe emisije "Paparaco lov" je prisustvovala punoletstvu njenog sina, gde smo ih sve zajedno videli kako se vesele.

foto: Printscreen/Facebook

Ćana je jednom prilikom istakla da njena porodica ne voli da se eksponira javno.

– Oni ne vole da se eksponiraju, osim kad baš moraju. Smatraju da je to moj posao a ne njihov i da je meni mesto pred objektivima. Dugo vremena Lukini drugari nisu znali da mu je mamapevačica. I jednom prilikom bili smo kod Lee Kiš a on je recitovao neku novogodišnju pesmicu i oni su ga videli. Kažu :“Jao pa tebi je mama Ćana, što nam nisi rekao?“, a on nije hteo da se hvali - otkrila je Ćana.

foto: Printscreen/Paparacolov

Pevačica je svojevremeno otkrila da je njen sin skoroman i da nikada nije imao neke velike prohteve.

foto: Kurir televizija

– Kad god bih išla negde na put i pitala ga šta da mu donesem nikad ništa nije tražio. Eventualno neke patike ako zna koje bi hteo. Evo sad za punoletsvo, nije tražio ništa. Mi smo čak hteli da prodamo stari auto i kupimo mu novi, bubu neku za grad zgodnu, on kaže neće, uzeće ovaj stari da vozi, ne da da ga prodamo- rekla je ona jednom prilikom.

Kurir.rs/ Blic

Bonus video:

02:23 DOVELA CECU, ZORICU I BEKUTU DA MU PEVAJU, A ON TRAŽIO ĐANIJA?! Snežana Đurišić otkrila detalje sa proslave punoletstva svog unuka