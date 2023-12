"NISAM HTELA VIŠE DA SNIMAM, ALI MI JE MENDAŽER ZAPRETIO!" Pevačici čiji su hitovi drmali 2000-tih stizale NESTVARNE poruke

Pevačica Goga Filipović koja se problia 2000- tih godina rekla je gostujući u emisiji Puls Srbije da je nakon uspeha nije htela više da snima nove pesme.

- Pesma "Dostupan" koje je bila veliki hit je izašla 2006. godine. Pre toga moj prvi album je izašao 1998., drugi 2000, treći 2002, četvrti 2004 i na kraju album "Dostupan" 2006. To je bio jako dobar album, ali nešto se desilo. Bio je hit i sve, ali moglo je i bolje. Odjednom sam rekla, ja više ne snimam. Dok mogu da radim radiću, kad ne budem mogla biću kod kuće i to je to - rekla je pevačica.

Menadžer ju je 2013 godine opomenuo:

- Tako je bilo sve do 2013. godine sve dok moj menadžer meni nije rekao da ja nisam normalna žena zbog toga ne snimam. Kaže neću ti više ni jednu tezgu pogoditi, ako ne budeš uradila nešto novo. Jednom sam ja krenula na neko gostovanje i na nekoh pumpi smo se našli sa Sašom Lazoćem. On je tad počinjao i ja ga nisam poznavala. Saša je tad rekao da obožava moje pesme i da će mi uraditi dobru pesmu. I tako mi je poslao pesmu Prva ljubav. Nisam je nigde promovisala.

A pre početka korone čula je da su napravili kaver jedne njene pesme:

- Vidim ja da su napravili kaver sa mog prvog albuma. Onda sam otišla u Novi Sad i uradila kaver na svoju pesmu. I rekoh sad ću polako da krenem. Onda se desila korona, mislila sam da će sve stati i da nikad više neću pevati. Ali kad je prošla korona vidim da je urađeno jedno pet-šest kavera na moje pesme. Eto to me je vratilo. A primala sam i neke poruke gde su ljudi govorili: Aman ženo vrati se, sve ti pesme presnimiše!

