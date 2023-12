OBJAVLJENA LISTA NAJBOLJIH BOŽIĆNIH PESAMA IKADA: Evo koji HIT je zauzeo VODEĆU POZICIJU, a evo da li će vas to mesto i IZNENADITI

Božićne pesme već se naveliko puštaju gde god krenemo. Iako postoje mnoge novije praznične pesme, većina ipak najradije sluša dobre, stare klasike. Magazin Bilbord ovih je dana, uoči Božića, objavio listu najboljih božićnih pesama svih vremena. Nije teško pogoditi koji hit je zauzeo prvo mesto.

"All I Want For Christmas Is You", koju izvodi Maraja Keri, našla se na vodećoj poziciji. To je i jedna od najprepoznatljivijih božićnih pesama, a Maraja je nedavno objavila i novi video spot za nju. Na drugom mestu je "Rockin' Around The Christmas Tree", koju izvodi Brenda Li. Ta pesma je ovog decembra druge nedelje za redom na Bilbordovoj listi Hot 100.

Ovo je top deset pesama na njihovom popisu.

1. Maraja Keri - All I Want For Christmas Is You

2. Brenda Li - Rockin' Around The Christmas Tree

3. Bobi Helms - Jingle Bell Rock

4. Net King Kol - The Christmas Song (Merry Christmas To You)

5. Burl Ajves - A Holly Jolly Christmas

6. Hose Felićano - Feliz Navidad

7. Endi Vilijams - It's The Most Wonderful Time Of The Year

8. Wham! - Last Christmas

9. Din Martin - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow!

10. Bing Crosby, Ken Darby Singers & John Scott Trotter & His Orchestra - White Christmas

(Kurir.rs/Index.hr/Prenela:T.B.)

Bonus video:

01:43 POSLE SAMOĆE, TIŠINE, TUMARANJU PO BRDIMA, OPET SAM TU SA PORODICOM Radoš Bajić emotivno: Večeras je praznik filma!