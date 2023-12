MARAJA KERI IMA NOVI SPOT ZA PESMU KOJU SVI PEVAJU TOKOM PRAZNIKA: ona sebe zove "Kraljica Božića", ali liste govore drugačije

Maraja Keri objavila je novi spot za svoju najpoznatiju božićnu pesmu "All I Want for Christmas Is You". Ta je pesma izašla još 1994., ali svake godine se u praznično vreme vrti na radio stanicama.

Pevačica je sada na Jutjubu objavila novi spot, a u njemu su prikazani delovi njene turneje Merry Christmas One and All, koja je počela 15. novembra 2023. u Kaliforniji.

U jednom trenutku videa pevačica na sebe stavlja lentu na kojoj piše Kraljica Božića. Tokom jednog od brojnih koncerata su joj se na pozornici pridružili 12-godišnji blizanci Morokan i Monro, koje je dobila s bivšim suprugom Nikom Kenonom. Spot ima više od 170 hiljada pregleda u manje od jednog dana.

Inače, spot je izašao samo dva dana nakon što je Bilbord objavio da ovog decembra Maraja prvi put u poslednjih nekoliko godina nije prva na njihovoj listi Hot 100. Na tron je zasela 78-godišnja Brenda Li s pesmom "Rockin' Around The Christmas Tree" iz 1958. godine. Maraja se nalazi na drugom mestu, ali je ispala laf, pa je Brendi poslala cveće i čestitke zbog prvog mesta na listi.

(Kurir.rs/index)

Bonus video:

01:56 ODMORIĆU SE KAD UMREM! Mladi glumac osim snimanja radi još puno drugih, različitih poslova! Odao tajnu kako sve postiže