"KAD SAM JE VIDEO ZNAO SAM..." Željko Samardžić prvi put o svojoj Maji: Fudbaleri i pevači su bili na lošem glasu...

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavlja četvrtu epizodu podkasta u kojoj će Željko Samardžić nikad iskrenije govoriti o najlepšim ali i najtežim trenucima u životu.

foto: Damir Dervišagić

Estradni umetnik otkriće detalje iz najranijeg detinjstva, govoriti o periodu kada je otišao iz rodnog mesta zbog ratnog stanja i došao u Beograd sa suprugom i troje dece.

- Beograd kao da se osmehnuo. Bio je divan sunčan dan a mi smo bili na neki način unesrećeni a srećni, a meni je nebo nekako bilo sivo nad Beogradom bez obzira na Sunce koje je bilo užareno. Otišli smo u neizvesnost... - izjavio je u emisiji "Nije sve tako crno" koju možete pogledati upravo na jutjub kanalu Kurira.

Željko će za Kurir govoriti o karijeri bez mrlje, kolegama i estradi. Takođe govoriće o porodici i vaspitanju žerki koje su bez obzira na njegovu vrtoglavu slavu jako skromne.

- Gde god da odem budem ispraćen sa toliko ljubavi i poštovanja, niko nikada mi nije rekao ružnu reč. Svima kojima se dešavaju ružne stvari treba da razmisle malo, kako se ponašaju šta rade i u kom su društvu - pričaće pevač i otkriti detalje odricanja zarad boljeg života:

- Moja najmlađa ćerka me je više na televiziji gledala nego u kući, gotovo da mi je persirala...

foto: Printscreen/Kurir

Samardžić će priznati koliko ga je promenila uloga deke, pričaće o svojim najmilijima i uspehu najstarijeg unuka. Takođe govoriće o detaljima upoznavanja sa suprugom Majom sa kojom je već 46 godina u srećnom braku, ali i jednoj želji.

- Došao sam iz vojske, pevao sam na igranci i kada sam pitao ko je ona, rekli su mi da je ona profesorova ćerka i da tu nemam šanse. To me je zaintrigiralo i prišao sam joj hrabro iako nikada nisam bio takav. Čim sam je ugledao znao sam... Došao sam i rekao: "Mogla bi ti biti moja supruga Majo". U to vreme su pevači i fudbaleri bili na lošem glasu ali ja sam na svaki način želeo da joj pokažem da je volim i da sam spreman da se žrtvujem u svakom smislu.

foto: Printscreen/Kurir

Podsetimo, Željko Samardžić od sutra 21. decembra započinje niz koncerata u MTS dvorani, a zbog ogromnog interesovanja, 30. decembra održaće i matine u 17 časova.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Kurir.rs/ J.M.Đ.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

03:15 IMAO SAM JEDNU ŽELJU, DA PREŽIVIM, A ONDA SAM SREO DRAGANU MIRKOVIĆ! Željko Samardžić za Kurir progovorio o svojim počecima