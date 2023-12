SINOVI SEKE ALEKSIĆ PISALI PISMA DEDA MRAZU! Pevačica OTKRILA šta njeni naslednici traže, a svi prokomentarisali jednu stvar

Pevačica Seka Aleksić podelila je na svom Instagram profilu pisma Deda Mrazu,koje su napisali njeni sinovi Jovan i Jakov.

foto: Marko Suvić

Naime, dok je mlađi Jovan želeo igračku pušku, stariji Jakov odlučio se za knjigu o svemiru.

- Dragi Deda Mraze, hoću da mi kupiš, molim te, knjigu o svemiru, pernicu sa slikom Deda Mraza. Zamolio bih te još jednu stvar koju mnogo želim, a to je slika kućice sa Severnog pola. Hvala, dragi Deda Mraze. Čekam te - napisao je Jakov u svom novogodišnjem pismu.

foto: Printscreen/Instagram

Jovan je bio skromniji u odnosu na svog starijeg brata Jakova, pa je zatražio samo jedan poklon:

- Dragi Deda Mraze, srećna ti Nova godina, želim da te zamolim da mi doneseš i ove godine, meni i mom bratu Jakovu, poklon. Voleo bih da dobijem pušku. Mnogo te volim i jedva čekam da dođeš. Čekamo te mama, tata, bata i ja - poželeo je Jovan, a mi se nadamo da će Deda Mraz uslišiti skromne željice dva dečaka.

foto: Printscreen/Instagram

Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni vaspitanjem Sekinih sinova, pa su ponosnoj mami čestali na odličnom roditeljstvu.

Da podsetimo, pevačica Seka Aleksić danas ima dva sina Jovana i Jakova, a svojevremeno je podelila svoj put do potomstva.

Kako je navela tada Seka je išla na vantelesnu oplodnju, a po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, počela je da pijem ulje Svetog Nektarija, nakon čega je i zatrudnela.

foto: ATA images

- Moj put ka potomstvu nije bio lak, ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dete. Moj suprug i ja smo se sedam godina borili da dobijemo dete. Vantelesna oplodnja je samo 30 odsto. Ja sam radila tri vantelesne oplodnje, treća je uspela, prve dve su bile bezuspešne. Kada smo rešili moju insulinsku rezistenciju to je bilo mnogo lakše, pila sam tablete četiri godine, one su pomogle da se taj problem reši. Kada smo se odlučili za treću vantelesnu oplodnju, po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, to je otac Aca, njegov kolega, počela sam da pijem ulje Svetog Nektarija. Otac Aca je bio na Egini i doneo je ulje Svetog Nektarija, i rekao mom duhovniku, ocu Nikoli, da da meni i mom suprugu Veljku - počela je Seka, pa nastavila:

- Što se tiče ulja Svetog Nektarija tu postoji jedan pravilnik, ne možete ga koristiti bez blagoslova i postoje pravila kako se koristi, koliko kapi se uzima. Žena to popije, pričesti se i onda odlazi na proces vantelesne oplodnje. Mi smo to sve ispoštovali, Veljko i ja. Ja sam se pričestila i otišla na vantelesnu i hvala Bogu rodio se moj Jakov.

Kurir.rs/ Blic/ preneo/ N.K.

